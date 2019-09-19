「綠葉王」吳博君患「漸凍人症」生活絕望　網上眾籌集資渡難關

入行30年、現年62歲的TVB前藝人吳博君，去年三月患上絕症「漸凍人症」，病情每況愈下，無法再從事幕前工作，現時他身體情況未算理想，要由患有小兒麻痹的太太照顧他的日常生活。雖然辛苦，但是夫妻二人堅持抱著樂觀心態，一起面對逆境。

入行30年的吳博君曾飾演多部無綫劇集。（網上截圖）

吳君博於70年代加入TVB，入行已經19年，多數演出壞人、鹹濕佬等角色。當年退出娛樂圈原來是因為1997年受金融風暴影響被TVB裁走。那時候已經踏入40歲的他，前路迷茫，甚至可以做什麼工作也不知道。其後他做過不同職業，例如紙紮舖、麵包師傅及寫字樓清潔。

唔少劇集都見過佢嘅身影。（網上截圖）

得知患上絕症 想法消極：「不如死咗去好過」

在發現患病時候是上年，吳博君突然四肢無力癱瘓入院。經過醫生詳細檢查後證實患上罕有的運動神經細胞疾病（漸凍人症），最嚴重的時候要在床上解決大小二便。他最初時候有手震情況發生，以為是柏金遜病，沒有多加理會。後來手腳逐逐沒法用力，連下床用的力也沒有，好像癱了一樣。當醫生宣布他患上這絕症時候，人生陷入谷底，他曾向傳媒形容是絕望：「喺張床度郁唔到，但頭腦仲係好清醒，咁先至最痛苦，直情好似等死咁！我仲諗過，不如死咗去好過。」

劉德華同薛凱琪曾經有經濟援助俾吳君博。（梁碧玲攝）

醫藥費太昂貴 與太太無法負擔



他早前曾向傳媒透露要應付龐大的醫藥費，平均每星期需要花費一千元看一次中醫，每個月則需要花費約一萬元。幸好當時不少圈外圈內朋友出手幫助，包括劉德華和薛凱琪曾幫肋他減低其經濟負擔。可惜由於吳博君已患病了一段時間，生活負擔沉重，患病初期時候，有心人曾每月資助他的醫藥費，惟最近暫停了，惟現時只能申請傷殘津貼，未能申請綜援。經濟上的艱苦，現在極度需要幫忙，所以有網站最近在網上發起眾酬活動，跟香港演藝人協會合作，開了一個吳博君的戶口，希望大家隨緣樂助，讓他渡過難關。而《香港01》亦聯絡了有關網站，但暫時未獲回覆。

幫助吳搏君的方法