胡美貽靠父幹100萬投資變小富婆　2年開四間榴槤店唔怕逆境

選美出身的胡美貽（Nicole）除了擁有甜美樣貌及豐滿身材，她更擁有聰明的商業頭腦。修讀經濟學的她2年前選完港姐後專注幕前之餘更抽空開鋪頭做生意。據知她出身於富貴家庭，爸爸是富商，現在開鋪是她父親打本100萬給她搞生意，不過在香港搞生意100萬其實可能未必夠，她接受《香港01》訪問時候說：「其實我爸爸俾我嘅錢，係我喺美國大學畢業之後用嚟自己做生意，後尾我係用錢滾錢慢慢分散投資開奶茶舖同滷水舖，咁兩年落嚟都儲左少少錢。」

Nicole賣嘅都係頂級猫山王。（受訪問提供）

原本她參選選美只是為興趣玩一玩，她直言選美過後可能會離開香港回美國陪伴家人。怎知道在香港生活了2年多時間，她發覺得其實香港生意機會很多，靈機一觸的她便想在這裡發展她的商業王國，而眾多商機她選擇了開榴槤店，她解釋：「其實榴槤呢個水果好特別，因為鍾意佢嘅人就非常之鍾意，唔鍾意佢嘅人就有千千萬萬個理由話唔鍾意。我本身都唔係特別好，但係接觸左馬來西亞貓山王之後，就覺得零舍唔同。」

當年Nicole參加選美只係為興趣。（郭敏玲攝）

而她早前在馬來西亞與朋友夾份用700多萬一起買下30畝種有「貓山王」的榴槤地，其後自己在港開店。年紀輕輕25歲便開了四間鋪頭（香港3間澳門一間），靠賣榴槤致富。但是近幾個月社會動盪令不少營商鋪頭有蝕錢及倒閉的情況，她笑言完全不擔心：「其實做生意不嬲都會有風險，我反而覺得而家呢段時間，只要捱得過去，就會比之前更加穩定。」

佢鋪頭曾經都拎過獎。（受訪者提供）

除了開榴槤鋪頭外，其實Nicole在亦有分散投資，包括賣珍珠奶茶、滷味、買股票及房地產等，錢滾錢下資金大增。現在形容她為「小富婆」絕對是當之無愧，她很謙虛的說：「都唔係嘅，始終都需要錢去搵錢，而且亦都需要時間，所以我自己都知慳識儉㗎。」不過她很感激當初父親給她100萬打本做生意，父親說明只有100萬，不會加碼，令到她學會不依賴家人。」

她很感激父親對她的幫助，令到她有現在的成就。（受訪者提供）