Coffee林芊妤曬仔仔短片被網民暗指「僭建」　爆seed反駁力證清白

Coffee（林芊妤）自誕下仔仔「翟伯伯」（翟德彥）後就常常在IG分享仔仔的近況，翟伯伯肥嘟嘟十足十米芝蓮，吸引勁多粉絲追蹤和「畀like」！周四（19日），她上載了一段短片到IG大曬親子樂，不過就有網民錯重點引起Coffee連番反駁。

Coffee成日都在社交平台分享湊仔的快樂。（Instagram@coffee89921）

Coffee上載到IG的短片中，他和仔仔疑似在泳池邊的椅子上，Coffee抱住翟伯伯，向他講︰「Kiss kiss」，不斷向他「索吻」，不過仔仔就唔係好領情了，一直在反抗，連用小食吸引他都不接受，Coffee留言大呻︰「細細個就請人食檸檬。」非常搞笑。但就有網民錯重點，反而留意翟伯伯在反抗時，不斷把腳踩在Coffee心口上，網民更留言說︰「個胸好似有水袋印咁既（嘅）。」Coffee以為他打錯字，就回︰「水痘印？」網民再說︰「你個胸有水袋印。」暗指Coffee隆胸「僭建」，此舉就引起其他網民為Coffee不值，紛紛回應，而她本人也有反駁︰「餵人奶個胸係咁架，谷緊奶姐（啫），如果係假既（嘅）胸咁俾佢踩法容乜易爆……」其後又再表示不解為什麼他會留意在這件事上。

就係以下呢條片︰

在其他網民的回覆替Coffee講說話下，她本人又再回應︰「算啦，我諗諗下真係唔明點解要係（喺）到同佢拗係真定假，其實我自己知咪得囉，同埋佢已經相信左（咗）自己既諗法，人地講咩都係聽唔入耳，唔通我唔著衫俾佢睇咩，所以我地都係由得佢繼續自我娛樂啦。」其實Coffee本人也留言指︰「點解我睇唔到有咩性感既（嘅）位，我套泳衣咁密實。」大家留意返翟伯伯幾cute好過啦！

續格睇吓Coffee點回應︰

點擊下圖睇吓更多Coffee同翟伯伯嘅相︰