帶翟伯伯約吳日言游水　Coffee林芊妤懷緬︰上年夏天都係我哋4個

林芊妤（Coffee）自從誕下仔仔「翟伯伯」後，就經常在IG大曬家庭樂，昨日（19日），她就在IG上載同仔仔，以及吳日言（Yan）同女女Beatrice一齊去游水的照片，兩位媽媽在上年懷孕的時間差不多，所以Coffee都貼出上年同Yan一齊大住肚去游水的照片，懷緬一番。

4個人又再聚埋一齊！（Instagram@coffee89921）

Coffee貼出的照片中，以身材fit爆見稱的她穿上了性感的Bikini，而她的仔仔和Yan的女女Beatrice的萌樣都好搶鏡。Coffee留言寫上︰「我地（哋）游水嚕，原來上年夏天呢個時候都係我地（哋）4個。」只見下一張相就是上年兩位大住肚的孕媽媽約埋一齊去游水曬太陽的相。原來咁快就一年了！兩個BB仲有幾個月都就快一歲了，有粉絲問Coffee，兩個BB相差幾大，原來只差一個月，不過拍埋一齊，出名好似米芝蓮般肥美又可愛的伯伯真係「大隻」過Beatrice好多，連Coffee都禁不住在留言笑仔仔「10個月但著1.5歲既衫」！非常搞笑。

Yan個女女Beatrice好靚女！（Instagram@yan512）

Coffee和Yan曾經在2017年在香港開電視（當時叫奇妙電視）合作主持兩性話題節目《吾男吾女》，兩位靚女非常有緣地一齊在差不多的時間陀B，上年Coffee舉行產前派對的時候，Yan都有出席，依家兩家一齊約埋游水，實行一齊再傾湊仔經！

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