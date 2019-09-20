【街坊財爺】劇組用爆笑方法營造浪漫氣氛　黃智雯：我好似飄出嚟

黃智雯（Mandy）周五（20日）出席無綫電視劇《街坊財爺》「新世代爭霸戰」宣傳活動，說到觀眾取程宇森（黎諾懿飾）和朱瑪莉（黃智雯飾）之名，為二人改了情侶暱稱叫「乳豬（宇朱）CP」，Mandy就說：「我開頭唔知以為係乳豬全宴，完全聯想唔到，聽落去好似好好食咁，形容我哋都好，感覺好Sweet又脆卜卜！」Mandy又說與黎諾懿合作很是開心：「默契有時候需要長時間去培養，但我同諾懿好快就好熟，佢係一個好好嘅拍檔。」

黎諾懿與黃智雯大玩枕頭大戰。（陳順禎攝）

Mandy又分享了拍攝時的一件趣事：「我哋有啲場口係好浪漫、初戀嘅感覺，私下就會傾點樣令場戲更加浪漫，有啲氣氛係需要營造。」那一場是說黎諾懿喝醉了，他在夢中幻想與Mandy一起的片段：「夢境通常都有煙，好似好夢幻咁，但我哋又冇煙機應該點呢？劇組就諗咗個方法，佢哋食咗啲煙就含住，然後喺我後面呼，做到個感覺好似我飄出嚟甘，諗返呢啲片段其實幾有趣。」

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Mandy早前在個人社交媒體貼出與同屆香港小姐趙希洛的合照並寫道：「當我心情麻麻，以前我會用薯片治療法；依家我會loop下個album，揾下d靈感同Pleasure！」讓不少人羨慕她們之間的友情，說到她們變親近的契機，Mandy說：「我哋同年同月生，鍾意嘅嘢好一致，價值觀又好似，好難可以搵到一個朋友彼此氣場咁相近！」而她們之間維繫友誼的方法是：「男同女之間就係愛情，女同女之間嘅閨蜜情就透過一齊旅行去昇華，我哋住同一間房、瞓同一張床就見到好多對方嘅習慣，又了解對方多咗。」