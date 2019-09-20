【街坊財爺】黎諾懿一個原因睇好黃智雯攞視后：佢應該坐定粒六

黎諾懿周五（20日）出席無綫電視劇《街坊財爺》「新世代爭霸戰」宣傳活動，他笑言自從2003年的《四葉草》後就沒有在電視劇中談過戀愛：「《BB來了》一嚟已經做人老公，唔知係咪因為自己做咗爸爸，好少接觸好似Mandy（黃智雯）咁嘅女仔談情，今次重拾戀愛嘅感覺！我有啲大膽同監製講話可唔可以拍得靚少少，因為我好耐冇談過情，所以監製係唔係都book水車，我都覺得幾浪漫，觀眾又好似幾鍾意。」

觀眾取程宇森（黎諾懿飾）和朱瑪莉（黃智雯飾）之名，為二人改了情侶暱稱叫「乳豬（宇朱）CP」，黎諾懿覺得甚得意，又希望觀眾繼續追看電視劇。（陳順禎攝）

黎諾懿與黃智雯在《街坊財爺》中飾演情侶，而剛好黃智雯與黎諾懿的太太李潔瑩是同屆香港小姐，對此黎諾懿笑言：「同太太啲朋友合作唔可以撩其他女仔，驚Mandy爆俾太太聽！」這也是二人第一次合作，黎諾懿就對黃智雯讚不絕口：「呢個女孩子無論戲內戲外都會好錫佢，令你好快就投入。」甚至預言Mandy今年有機會奪得視后寶座：「連續兩年我嘅對手攞視后都冇失過手，第一年係唐詩詠，第二年係李佳芯，今年就係黃智雯，所以佢應該坐定粒六做套靚衫攞獎！」問到黎諾懿本人對視帝有沒有信心，他更進取地說：「我年年都好有信心！今年仲要囊括飛躍、最佳主持、視帝、最佳情侶四個大獎！」

TVB開台以來沒有演員試過一次過拿綜藝、主持和視帝三個範疇的獎項，黎諾懿希望觀眾密切留意。（陳順禎攝）

問到黎諾懿在電視劇中比較喜歡談戀愛還是當爸爸，他就說：「兩樣嘢嚟嘅，Mandy係大人嘛輕鬆好多，《BB來了》就應付啲思想未成熟嘅小朋友，但佢哋又好得意。」所以黎諾懿近來就衍生了一個想法：「我見到《BB來了》嗰七個『尹豬豬』開始長大，就好想同佢哋一齊做綜藝節目，等佢哋大多少少，我呢個爸爸同Ali（李佳芯）媽媽可以同七個豬豬做啲嘢，但拍劇就唔好喇，我驚應付唔嚟！」

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黎諾懿不時在個人社交媒體分享兒子小春雞的成長片段，最新一段小春雞更挑戰演技；說到兒子，黎諾懿眼裡洋溢着愛意：「我啱啱喺馬來西亞返嚟，冇見佢五日，覺得佢大個咗好多，都發現佢學嘢好快！」這也令黎諾懿在家中更注意自己的言行：「我講電話都匿埋講，我唔想啲不必要嘅詞語出現咗而俾佢學咗，盡量控制！」問到黎諾懿希望小春雞長大後當演員嗎？他就斬釘截鐵地說：「唔想，千其唔好！我成日都話演員係個好被動嘅行業，希望阿仔乖乖地，去做一啲創造機會嘅行業。」