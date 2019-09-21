迪麗熱巴相隔8個月夥27歲男星拍劇　網友：這是甚麼神仙選角？

內地90後花旦迪麗熱巴今年密密亮相綜藝節目，在最近播出的《送一百位女孩》回家的訪談節目中，熱巴曾披露自己的長相受限，導致無法嘗試更多不同類型的作品。譬如很多人會覺得五官精緻立體的她，更適合商業片，而不太習慣她拍文藝片等等，能選擇的戲路並不多，因此她已有7、8個月時間沒有拍戲。

不過，昨日（20日）有網友率先公開電視劇《愛情高級定製》劇組在上海舉辦開機儀式的照片，男主角是憑藉BL網劇《上癮》而走紅的新生代演員黃景瑜，女主角由熱巴擔任，但她並未現身，有指她尚在飛機上，稍後會抵達現場。而張馨予將出演第二女主角。

《愛情高級定制》改編自網絡作家艾小圖的小說《戀愛才是正經事》，講述服裝設計師周放（迪麗熱巴飾）與電商大老闆宋凜因商業官司相遇，兩人勢不兩立，卻因生活與工作中的種種紐帶而被迫合作，過程中碰撞不斷，矛盾叢生，同時也在對方身上找到內心所屬，漸漸相愛的故事。

據悉，熱巴的行程非常繁忙，在最新發布的一輯照片中，被網友指就算精修都未能掩蓋倦容，有知情人士透露熱巴當日早上剛從歐洲飛回國，可能完全沒有休息便趕往現場拍照。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

熱巴自去年推出劇集《一千零一夜》之後，便沒有新作播出，在完成《三生三世枕上書》的拍攝後，她也一直參與綜藝節目，包括《創造營2019》、《極限挑戰5》、《遇見天壇》等，人氣亦有所下滑，被童星出身的楊紫反超，成為新的90後最受歡迎流量花旦。

童星出身的楊紫去年憑藉與鄧倫主演的劇集《香蜜沉沉燼如霜》而人氣急升，今年夥李現拍攝的電視劇《親愛的，熱愛的》亦大受歡迎，還一舉捧紅男主角李現。（微博@楊紫）

而27歲的黃景瑜自2015年出道後事業風生水起，外型高大，有別於流量小生，他屬於硬漢類型，頗為搶手。去年參演的電影《紅海行動》，以及今年與任達華合作的劇集《破冰行動》都大受歡迎，人氣高企。

時隔半年多的時間，熱巴終於回歸拍劇，而且與黃景瑜做對手戲，俊男靚女的組合令粉絲們倍感期待：「女主我愛的熱巴，男主我愛的鯨魚（景瑜），這什麼神仙選角」、「這陣容不要太絕，顏狗（對他人外表非常在意的人）的天堂」、「這顏值逆天」等。

黃景瑜塑造的多是硬漢角色。（微博@Johnny黃景瑜）