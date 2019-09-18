【慢遊全世界】迪麗熱巴希臘體驗生活　分享內心世界講到喊

人氣女星迪麗熱巴兩年前因為出演玄幻劇《三生三世十里桃花》而走紅，其精緻五官令她極速地成為新一代女神。這位女神如今成為圈中一線女星，更在短短時間之內成為最年輕的金鷹獎視后。

迪麗熱巴2018年奪得視后，成為最年輕得獎者。（迪麗熱巴微博圖片）

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年紀輕輕就成為家喻戶曉的大明星，迪麗熱巴看似人生非常美滿，事實上她還有一個缺失，就是非常渴望得到愛情滋潤。近日她所拍攝的綜藝節目《慢遊全世界》中，她就同大家分享何為旅行的意義，以及希望能在27歲找到屬於自己的愛情。

在《慢遊全世界》預告片中，迪麗熱巴去了希臘體驗旅行慢遊的生活，對於「旅行」這件事其實每個人都會給予不同的解讀，有一些人認為要在短時間內遊完不同的觀光景點﹑有一些人認為要慢遊用心去體會當地的文化最重要，而迪麗熱巴就是後者：「很多人會很快地就是看過這就走看過那就走，我不太喜歡這樣，我更願意把自己融入到這個環境當中然後去享受。慢遊是像當地人一樣去生活，就是你看到不同的文化不同的環境不同的人真的特別好。」

迪麗熱巴認為旅行是需要慢活。（《慢遊全世界》截圖）

迪麗熱巴去了希臘體驗生活。（《慢遊全世界》截圖）

在預告片中她玩得甚是非常開心，除了去當地人家中作客之外，又不停地去探險等，整個畫面非常生活化，熱巴亦笑得非常自然開朗。27歲是一個風華正茂的年紀，迪麗熱巴亦希望在這個年紀能遇上一段屬於自己的愛情，畢竟27歲對於女孩子來講年紀已經不算細小：「27歲能夠和自己擁有這個約定，希望你能夠遇到更好的自己，也希望你會遇到美美的愛情。」

迪麗熱巴希望在27歲這個年紀能遇上愛情。（《慢遊全世界》截圖）

不少網友認為女明星談戀愛是非常不易。（《慢遊全世界》截圖）

渴望得到愛情的她亦已經在想「結婚」這回事，曾在節目《送一百位女孩回家》中她曾講到：「我當然會結婚，一定會生小孩。一個哥哥兩個妹妹，這個三十以後生孩子不就已經是一個比較保守的一個年紀了。」可想而知她已經設定好自己的婚姻生活，望在30歲後能夠兒女成群。

迪麗熱巴自出道以來都冇公開過承認有男友，只是同男星鹿晗﹑陳偉霆傳過緋聞而已。而在未入行之前其實她亦冇談過戀愛，她曾公開講過學生時期冇人追，不少人就猜測因為她的美貌出眾而令不少男孩子卻步。所以27歲以來她冇談過戀愛，所以渴望得到愛情是正常不過。