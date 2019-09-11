迪麗熱巴跌出人氣榜20大　新紥一姐楊紫做雜誌封面一分鐘賣13萬本

身為現時90後流量小花之一的迪麗熱巴，因為2017年出演劇集《三生三世十里桃花》飾演白鳳九一角而走紅，憑其維吾爾族出眾外表以及高挑身材使她成為新一代女神代表。成為圈中寵兒的她更在短短時間內坐上視后寶座（2018金鷹獎），是內地圈中第一位90後勇奪該獎的演員，人氣同演技都備受肯定。

迪麗熱巴成為最年輕的視后。（微博圖片）

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楊紫靠《親愛的，熱愛的》成為女神

沒想到迪麗熱巴的人氣竟然漸漸下滑，在今年冇推出任何劇集之下話題度大減，就連現時網友非常關注、由網上新媒體公司舉辦的「藝人新媒體指數」中她更跌出20大，由此可見她的流量地位岌岌可危，好有可能成為下一個鹿晗。反而一向媒體將她同另一位流量小花作比較的楊紫，今年可以話大豐收，成功擊敗死敵迪麗熱巴成為最受歡迎的流量小花，無論在劇集﹑人氣﹑熱搜等都高踞不下，甚至於超越楊冪成為新一代「收視女王」添。

事實上，迪麗熱巴同楊紫一向都被媒體拿來作比較，就在2018年金鷹獎中二人競爭視后一獎，賽前外界都睇好楊紫，沒想到最後她連一個獎都冇徹底地輸給迪麗熱巴，當時有許多網友都替她不值。沒想到事隔一年楊紫發力，推出新作《親愛的，熱愛的》使她紅遍大江南北，該劇的收視率在各大電視台﹑網台上收視破一，單是騰訊點擊就有破6億人次收看非常厲害。另外，該劇使她幾乎日日登上熱搜，還捧紅劇中男主角李現，使他成為四大流量小生之一（王一博﹑肖戰﹑鄧倫）。

《親愛的，熱愛的》捧紅李現。（微博圖片）

楊紫「藝人新媒體指數」穩坐第一

繼《親愛的，熱愛的》之後，她馬不停蹄又推出劇集《我的莫格利男孩》，該劇開播幾日好評不斷，在劇中同馬天宇發展一段純純的戀愛，廣受觀眾歡迎。該劇更登上目前播出的電視劇劇集話題度第一名添。近期她又接下新劇孖現時的流量小生肖戰拍《餘生請多指教》，劇集還未播出已經話題度四起，兩大流量藝人加起來威力無比的大。

除了在劇集方面大豐收之外，楊紫亦是時尚界的寵兒。本月她為時尚雜誌拍攝封面，沒想到一推出就秒售超過13萬本，截至目前總銷量已達超18萬本，人氣非常強勁。另外，在每月都會推出的「藝人新媒體指數」中，她的人氣一直維持在第一位，連續9日都不變（9月2日到10日），遠遠超過楊冪﹑白鹿﹑趙麗穎等紅星，在此指數中迪麗熱巴20大不入，不禁令人認為她的人氣有下跌的情況啊！

楊紫一直高踞人氣榜首位。（微博圖片）

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推出時尚雜誌銷售量楊紫擊敗迪麗熱巴

另一邊廂，迪麗熱巴在本月亦為某時尚雜誌拍攝封面，同樣地一推出銷售量極好，賣出超過3萬本，成為該雜誌中五大女星銷售量最好之一。不過同楊紫相比她似乎輸了一條街，另外，於「藝人新媒體指數」中她又20大不入，完全被楊紫連環擊敗。

其實迪麗熱巴人氣漸漸下滑同她冇推出作品有關，自《三生三世十里桃花》走紅之外，她連環推出《烈火如歌》﹑《秦時麗人明月心》收視都一般，今年更零劇集推出，只是主持綜藝節目而已，導致她話題度大減。她亦曾在節目上表明自己因為長相問題在接戲上非常受阻：「沒有拍戲的半年左右的時間，七﹑八個月的時間，其實也會想原來其實我能選擇的很少，就像很多人會說你的這張臉會很適合商業片，你不太習慣於去拍文藝的電影，所以其實會多多少少會有點難過。因為其實文藝片也是很想嘗試的一種，但是沒有辦法就是很多人會有這種想法。因為不止一兩個人跟我說過這種話，所以會覺得說原來大家就是認同的。」

兩大女神同一時間推出雜誌。（時尚先生﹑時尚Cosmo微博圖片）

目前四大流量小花中，迪麗熱巴的確從首位跌至第四位，第一位非楊紫莫屬，第二位是鄭爽，而且她今年陸續推出兩部作品《青春斗》﹑《流淌的美好時光》，接下來更有三部作品待播出，曝光率一直持續自然話題度不減。而第三位就是周冬雨，雖然她在劇集上演出比較少，不過亦有推出作品目前還有一部劇集《新世界》待播，但她在電影上陸陸續續推出作品，自然曝光率充足話題度不減。據目前走勢楊紫應該離視后一獎不遠，而且微博粉絲追蹤人數中她擁有超過５千萬人，雖然這一點比起迪麗熱巴微博粉絲追蹤人數6千5百萬人少約1千萬人，不過相信她好快追上，睇嚟迪麗熱巴真的要好好努力啦！