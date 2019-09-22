歐陽娜娜成新一代「帶貨女王」　全靠3招揮低楊冪

內地女星楊冪在微博坐擁超過一億粉絲，人氣超強，她更有「帶貨女王」的稱號。她私下的穿搭往往引來大批粉絲效仿，無論是衣服、手袋、鞋都會掀起粉絲搶購，絕對是內地最搶手的代言人。不過最近楊冪「帶貨女王」的地位不保，根據最新數據顯示，00後小花歐陽娜娜擊敗楊冪，成為新一代「帶貨王」！

楊冪過去有「帶貨女王」之稱，私下的穿搭往往引來大批粉絲效仿。（楊冪微博圖片）

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內地購物網站淘寶網早前公布了今年的時尚趨勢報告，根據數據統計，曾位居帶貨女明星榜首多年的楊冪這次屈居第二，冠軍由歐陽娜娜奪得！過去楊冪身上的每樣單品幾乎都會實時更新在淘寶網上，更掀起搶購熱潮。不過以搜尋明星同款的熱門關鍵字和最後的成交量來看，歐陽娜娜的帶貨能力都已經超越楊冪，成為最受追捧的女星。

根據數據統計，歐陽娜娜超越楊冪，成為新一代「帶貨女王」！（網上圖片）

今年19歲的歐陽娜娜人氣超強！（歐陽娜娜Nana微博圖片）

雖然歐陽娜娜只有19歲，但樣貌甜美、身形高䠷的她甚有時尚觸覺，成為各大品牌的寵兒。她經常會透過Vlog與粉絲互動，分享自己的近況之餘，也有推介自己愛用的物品。只要是歐陽娜娜推介好用的東西，都會引來大家搶購，絕對是新一代的「帶貨女王」。歐陽娜娜今次超越楊冪，絕對離不開以下因素：

歐陽娜娜經常在IG分享穿搭照。（IG@nanaouyang）

休閒穿搭風格易模仿

歐陽娜娜經常對鏡自拍，分享自己的「OOTD（Outfit of the day）」。她的風格偏向休閒舒適，多數是簡單的T恤或衛衣襯牛仔褲同平底鞋，但同時會在手袋或配飾上花心思，為整個造型增添亮點。除了型格的街頭造型之外，歐陽娜娜也能完美駕馭淑女風格，碎花、波點等元素都會在她身上出現，正正符合她甜美青春的一面。

歐陽娜娜多數以衛衣襯牛仔褲，以休閒風格為主。（IG@nanaouyang）

歐陽娜娜亦會穿碎花裙，展現甜美一面。（IG@nanaouyang）

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平價單品學生都買得起

雖然歐陽娜娜備受國際品牌青睞，但其實她私下穿的大部分衣服都算比較平價，一般學生或上班族都消費得起，當中她最愛的就是Converse布鞋。歐陽娜娜曾拍片向大家展示了她的鞋櫃，櫃內放滿不同款式的Converse，不少更是大熱的聯名款式。

歐陽娜娜連開大提琴演奏會都以Converse上陣，可見她有幾熱愛！（IG@nanaouyang）

歐陽娜娜曾拍片向大家展示自己的鞋櫃，櫃內有不同款式的Converse。（歐陽娜娜YouTube影片截圖）

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Vlog內容豐富又貼地

近年社交媒體盛行，不少藝人除了分享靚相之外，還會拍Vlog，更全面地將自己私下的一面呈現給觀眾看。而歐陽娜娜的Vlog涵蓋時裝、美容，甚至只是記錄自己的日常生活，但她就憑藉片中自然、不做作的表現備受粉絲讚賞，更吸引了不少Fans定時收看。她由去年年初在YouTube Channel上載第一段Vlog至今已經有55段Vlog，吸引近40萬Followers。

歐陽娜娜經常透過Vlog分享日常生活，更會推介自己的愛用品。（歐陽娜娜YouTube影片截圖）