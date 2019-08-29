Angelababy現身機場大騷小蠻腰　網民指楊冪「螞蟻腰」完勝

Angelababy自出道以來都Keep住Fit爆身形，每次出席活動都成為焦點，而她私下的打扮亦備受關注，尤其是她出入機場時的造型，更是每次都有驚喜。日前現身機場的Baby，雖然戴上Cap帽同口罩，但露出的小蠻腰就十分吸睛，掀起網民熱烈討論！

Angelababy一身高貴打扮出席活動。（視覺中國）

身穿黃色短款外套襯牛仔闊腿褲的Baby，頭戴Cap帽同口罩現身機場，一身打扮充滿青春活力。以黑色Sport Bra上陣的她，更大騷小蠻腰，平坦的小腹加上突出的馬甲線，完全看不出Baby已經是一位媽咪，依然少女感十足！不少粉絲紛紛留言表示羨慕：「這個身材真的非常棒了」、「好瘦的Baby」。

日前Baby以黑色Sport Bra現身機場，露出小蠻腰好吸睛。（圈少爺微博圖片）

不過亦有網民將Baby的機場Look與楊冪比較，有人認為兩人私下的打扮愈來愈像，甚至指戴上口罩後根本分不清。其實出名身材好的楊冪經常以超短貼身上衣亮相，其S型曲線十分突出，網民更大讚她擁有「螞蟻腰」。網民對比Baby的「小蠻腰」和楊冪的「螞蟻腰」後，就認為楊冪完勝，指出楊冪腰部曲線明顯，更有女人味，而Baby就過瘦，少了曲線美。

楊冪經常以Crop Top上陣，被封為「螞蟻腰」。（女明星私服微博圖片）

網民指Baby同楊冪私下的打扮愈來愈像。（視覺中國）