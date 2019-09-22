「熟女大戰」34歲李多熙綁高馬尾顯年輕　38歲韓藝瑟靠黑唇妝搶鏡

20日多位韓國演員金喜愛和朱智勳等出席首爾舉行的一品牌活動，當中34歲的李多熙以年輕的高馬尾造型現身，其美貌成為韓國網民間的熱話，而在同一場合裏，38歲的韓藝瑟則以強烈的黑色唇妝成功搶鏡，一場「熟女大戰」悄悄開始，睇到大家眼花繚亂。

日前舉行的品牌活動可說是星光熠熠，眾星都穿上黑色的衣服以配合主題。出名人美心更美，擁有一對筆直美腿的李多熙當天穿上黑色透視連身長裙，配搭簡單的高跟鞋及Clutch Bag，斯文得來又不失性感，從裙擺的透視部分仍可隱看到李多熙的招牌長腿。李多熙更綁上高馬尾現身，其青春可人的氣息就如20代少女一樣，完全看不出她下年即將35歲。

李多熙以高馬尾突顯年輕，效果非常成功！（newse）

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李多熙美貌驚人外，同場的韓藝瑟亦是另一焦點。今年剛過38歲的韓藝瑟一向以童顏着稱，身為潮人的她也非常樂意嘗試各種風格。當晚韓藝瑟同樣以黑色連身長裙現身，配搭黑色靴盡展型格的一面。可是講到印象最深刻，必定要提韓藝瑟當晚的黑色唇妝，尤如美魔女降臨一樣，實在令大眾非常驚喜！由於她的黑色唇妝完全沒有「中毒感」，因此迅速在網上引來討論，網民都非常佩服韓藝瑟的消化力。除了黑唇妝外，其實韓藝瑟的眼妝也落足心機。可見她在眼下加上兩點，有痣的感覺外，在現場燈光的照射下又像鑽石一樣，顯得更加高貴。