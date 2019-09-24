【收視滯後報告】《她她她的少女時代》打入近十年最低十大劇集　

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是9月9日至9月15日。《她她她的少女時代》終於迎來大結局，但收視竟然再一步下跌至20.8點，可能因受中秋節（13日）的影響，但實在令人失望。 除了《她她她的少女時代》，另一套黃金時段劇集《街坊財爺》的形勢也相當危急，由第一周的24點跌至21.9點，雖然未至於《她》的地步，但看來也會踏入今年最低三甲之列。

《她她她的少女時代》收視出奇的差！（劇照）

《她她她的少女時代》失敗的原因究竟是甚麼？有人說是因為網上有人號召罷睇TVB，這個說法也有可能，因為同期的《包青天再起風雲》和《街坊財爺》收視也相當一般。說實在，TVB近來的收視的確有下跌的跡象，已經很久沒有在收視報告上看到26點這個數字，整體數字下降自然會影響《她》的收視。第二個說法，同樣也是抵制，不過是抵制女主角田蕊妮，早前TVB已經不在微博宣傳這部劇集，就是為了不要剌激內地網民的心。至於這兩個說法是真是假，就由觀眾自己定奪，不過《她》劇收視差則是鐵一般的事實，除了幾乎肯定是今年最低收視劇之外，其實近十年十大低收視劇也上榜，排在第六位。

即睇近十年最低收視十部劇集：

+ 4 + 3 + 2

至於其他收視，《愛•回家之開心速遞》周一至五平均23.8點，最高收視周二(10日)晚25.9點。《街坊財爺》周一至五平均21.9點，最高收視周三(11日)晚22.9點。《她她她的少女時代》周一至五平均20.8點，最高收視周二及四(10及12日)晚21.8點。《烈火雄心3》周一至五平均5.6點，最高收視周五(13日)晚6.4點。