【收視滯後報告】港姐2019破歷史新低　《她她她》勢成今年包尾

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是9月2日至9月8日。上次報告講到，《她她她的少女時代》好大機會成為2019年最低收視劇集，經過今次報告後相信會更加肯定這個說法，因為今次收視只得21.1點，15集下來只有21.7點，暫時2019年最低的劇集是《包青天再起風雲》，看來紀錄很快會再刷新。

還有另一大重點，《2019香港小姐競選決賽》在今次報告也出了收視，結果令人相當驚訝，只有20.9點，是有紀錄以來最低的一屆，認真可怕！

今年港姐收視認真嚇人！（資料圖片）

先說說其他劇集收視，《愛•回家之開心速遞》經歷四個星期的小回升後，今次再次跌回新低24.5點。至於新播放的《街坊財爺》則屬中規中舉，有24點，比同時段的上套劇集《包青天再起風雲》要高。《她她她的少女時代》15集後只得21.1點，如無意外已經成為2019年暫時收視最低的劇集，除非結局篇的收視突然爆升至27.5點才可以超過《包》，相當困難。



即睇其他節目收視：

+ 5 + 4 + 3

至於無綫每年的矚目盛事《2019香港小姐競選決賽》在今年的確令人失望，收視只有20.9點，是香港小姐自有收視紀錄以來最低的一屆。先看看近年，上年陳曉華冠軍的一年收視有27.1點，比較低的一屆是前年雷莊𠒇冠軍的一年，有24.4點，而近年最高則是2013年陳凱琳冠軍的一屆，有29點。

2013年係近年港姐最高收視一屆。（視覺中國）

其實有一屆同今年差不多，只是高少少有21點，就是2001年楊思琦冠軍的一屆，不過那一年是有原因的。話說，當年亞視依然存在，而且有一個皇牌節目搶走無綫不少收視，就是《百萬富翁》。在港收決賽當日，亞視推出《百萬富翁》的特別版《名人慈善百萬SHOW》搶收視，結果相當成功，《百萬富翁》取得平均30點，最高39點的收視，而港姐則創下當時有史而來最低的紀錄。而今年港姐撞上了社會示威的這個大風暴，9月8日當晚8點半開始正是銅鑼灣衝突的高峰時期，其後旺角、黃埔和太子發生衝突，相信不少港姐原有的收視都轉了去無綫新聞台，而當時無綫新聞台的收視大約平均5點，的確比平時高出不少。

即睇近20年港姐收視：