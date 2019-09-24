林泳淘鍾愛一項時尚單品：美觀又實用　網民卻放錯重點？

有網民發現無綫電視《東張西望》主持人林泳淘（Wingto）很喜歡用斜揹袋，無論是私底下的生活照，還是在做訪問的時候，都不難發現林泳淘隨身揹着斜揹袋的蹤影；有網民覺得這個小習慣挺可愛，同時也有網民把重點放了在她的身材上，認為揹斜揹袋突顯了她的姣好身材。就此林泳淘接受《香港01》訪問，談及特別鍾愛斜揹袋因為：「係愛呀！」

林泳淘鍾愛斜揹袋，無論在工作時，還是在日常生活，都不難在她身上看見斜揹袋的蹤影。（Instagram／＠wingt）

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林泳淘鍾愛斜揹袋皆因之前沒有用的時候覺得挺麻煩：「成日麻煩同事幫忙拎住我啲碎濕濕嘅裝備，外景好急又容易整爆個粉盒，仲成日漏底啲身家性命財產喺同事到，所以個細袋就係咁誕生。」林泳淘又認為自己揹個斜揹袋做訪問，既不會麻煩到身邊的工作人員，又美觀加實用，可說是一舉多得！

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大家可能很好奇林泳淘總是帶着的斜揹袋裡有些什麼：「細袋跟身既就有tissue、粉盒、唇膏、電話……」而她還有一個大袋，訪問時通常放在外景車：「就係裝化妝品、風扇仔、蚊怕水、遮等等嗰啲外景必需品。」出鏡率這麼高，問到她有多少個斜揹袋，林泳淘說：「我無數過呀，因為我啲細袋都係用爛先買，所以同時期嘅係得一至兩個。」