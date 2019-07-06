【光復屯門公園】《東張》主持林泳淘被示威者趕：我唔係無綫新聞

自從旺角行人專用區取消後，「大媽」、「大叔」開始攻佔其他地方繼續表演，但由於他們沒有表演牌照卻接受觀眾打賞，涉嫌觸犯法例。早前無綫（TVB）《東張西望》多次派出外景主持採訪，以連串尖銳問題令受訪者難以招架，令觀眾拍爛手掌。

【東張西望】主持阮嘉敏狙擊廣場大叔大媽 尖銳追問獲讚勇氣可嘉

大批市民今日到屯門出席「光復行動」。（羅國輝攝）

今日（6/7），網民和屯門衛生關注組到「大媽」重災區之一的屯門公園進行「光復行動」，反映多年來公園受噪音問題滋擾的不滿，更斥責有「大媽」行乞和賣淫。《東張西望》有派出攝製隊採訪，但當主持林泳淘打算訪問示威者時，卻遭到在場人士指罵，指TVB出賣香港人，不應接受其節目訪問，要「滾回大灣區」。林泳淘聞言後即時反駁：「我唔係無綫新聞，係《東張西望》，我哋都係香港人嚟。」但現場仍然群情洶湧，林泳淘和《東張西望》攝影隊最後因此被迫離開集會範圍。

《東張西望》主持林泳淘到屯門採訪「光復行動」時被趕。（圖片提供：See生活）

事後，林泳淘在Instagram的限時動態中分享感受，她寫道：「大家嘅行為我好明白，但請唔好被偏見蒙蔽別人的真心，今日呢個Item能做真的不容易，可能大家沒法想像我們背後對這工作的努力和興奮，我們也只是想在能力範圍內為大家出一點力，讓更多人看到香港小市民在正在面對的問題不行嗎？btw，雖然失望但不灰心。」

而她接受《香港01》訪問時，亦直認被趕走後心情有點低落：「但唔係我自己問題，明白大家嘅心情。（你強調自己唔係無綫新聞，唔怕新聞部會嬲？）其實係現場有市民不斷話我哋係無綫新聞，我純粹講返我哋係《東張》，以往都有做過屯門公園嘅新聞，並冇任何其他意思，亦好明白新聞部同事工作嘅辛勞。」她又貼心提醒示威者天氣炎熱要多飲水。

林泳淘事後在Instagram發表感受，指自己的工作是更多香港人看到身邊產生的問題。（Instagram/@wingt）

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