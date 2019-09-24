【艾美獎2019】HBO慶功宴星光如雲　龍母Jon Snow激動相擁

第71屆艾美獎於香港時間昨日（23/9）早上在美國洛杉磯微軟劇院圓滿舉行，HBO捧走34個獎項成為大贏家，不過大家最討論得最熱烈的當然是HBO爛尾神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）竟然奪得戲劇組類別最佳劇集。一眾演員在頒獎典禮後參加了HBO慶功宴，除了慶祝在劇中飾演Tyrion Lannister的Peter Dinklage第四次奪得戲劇組類別最佳男配角，亦是演員們相聚的好時光。

慶功宴可以話星光熠熠，就連Drake都有到場，而「蜘蛛女」Zendaya及「Brienne」Gwendoline Christie就換了粉色系的花裙和西裝現身，成為全場焦點。另外，《權力遊戲》粉絲最期待的畫面在慶功宴出現了，就是在劇中有感情線的「Jon Snow」Kit Harington跟「龍母」Emilia Clarke再度合體，並深情相擁！

其實有不少粉絲都很希望兩人在現實中能夠成為一對，可惜Kit Harington已經跟Rose Leslie結婚。Harington早前接受訪問時，曾經透露跟龍母的關係：「我們是很好的朋友，可能比任何人的關係更要好，我們知道對方經歷過甚麼。」而龍母亦公開表示兩人合作了多年，因為年紀相約，還有在劇中有重大聯繫，展開了這種戰友的關係。