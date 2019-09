【艾美獎2019】《權力遊戲》爛尾都贏最佳劇集　Tyrion冧莊奪男配

作為電視界盛事,相信各位劇迷都對戲劇組最佳劇集這個獎項要求特別高,今年競爭特別激烈,入圍的劇集包括有《絕命毒師》(Breaking Bad)外傳《Better Call Saul》、《嗜血嬌娃》(Killing Eve)、《內政保鑣》(Bodyguard)、LGBTQ劇《紐約萬花筒》(Pose),《This is Us》、《Succession》、《Ozark》,及HBO爛尾神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)都有入圍!

《權力遊戲》最終季被劇迷狠批爛尾,但仍然獲得32項提名,破了歷年最多提名獎項紀錄,贏得戲劇組最佳劇集!雖然劇中男女主角Kit Harington及Emilia Clarke失落最佳男女主角,但飾演Tyrion Lannister的Peter Dinklage就再次冧莊奪得最佳男配角,是第四次贏得該獎項。Dinkalge接過獎項後,顯得特別激動,並感謝製作人David Benioff及D. B. Weiss,因為沒有他們及《權力遊戲》,自己都不會有機會站在這個台上:「10年了,我們付出了大量的心血和汗水,我很高興能夠跟多位有才華、幽默的人一起共事。如果要我由頭揀過,我都會都做同樣的事!」

《權力遊戲》奪最佳劇集 劇迷鬧爆

對於《權力遊戲》奪得最佳劇集,粉絲似乎不太滿意,紛紛在跟《艾美獎》賽果有關的twitter發帖上洗板式留言鬧爆,大叫「No, no, no!」,部份人更毫不客氣的說:「多謝你哋搞彎呢套神劇!」(Thank you for ruining my favourite show.)、「當我知道賽果時,我立即熄電視!」(I turned it off when they announced they won.)、「第8季真係災難!」(Season 8 was a disaster.)等等,相當勞氣。

《第71屆艾美獎》部份得獎名單:

最佳喜劇

《Fleabag》(Amazon)

最佳劇集

《權力遊戲》(Game of Thrones)(HBO)

最佳迷你劇集

《切爾諾貝爾:傷心的兒童》(Chernobyl)(HBO)

最佳女主角(喜劇)

Phoebe Waller-Bridge《Fleabag》

最佳男主角(喜劇)

Bill Hader《Barry》

最佳女主角(戲劇)

Jodie Comer《嗜血嬌娃》(Killing Eve)

最佳男主角(戲劇)

Billy Porter《Pose》

最佳女主角(迷你劇集及電視電影)

米雪威廉斯(Michelle Williams)《Fosse/Verdon》

最佳男主角(迷你劇集及電視電影)

Jahrrel Jerome《別人眼中的我們》(When they see us)

最佳女配角(喜劇)

Alex Borstein《The Marvelous Mrs. Maisel》

最佳男配角(喜劇)

Tony Shalhoub《The Marvelous Mrs. Maisel》

最佳女配角(戲劇)

Julia Garner《黑錢勝地》(Ozark)

最佳男配角(戲劇)

Peter Dinklage《權力遊戲》(Game of Thrones)

最佳女配角(迷你劇集及電視電影)

柏翠茜亞雅奇(Patricia Arquette)《The Act》

最佳男配角(迷你劇集及電視電影)

Ben Whishaw《A Very English Scandal》

最佳電視電影

《黑鏡:潘達斯奈基》(Black Mirror: Bandersnatch) (Netflix)