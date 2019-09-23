【艾美獎2019】HBO成今屆贏家　《嗜血嬌娃》女星首提名即奪視后

第71屆艾美獎於香港時間今早圓滿結束，史上最多提名的HBO《權力遊戲》就勇奪戲劇組類別最佳劇集及其餘11個技術獎項，大熱劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）獲頒最佳迷你劇集。共奪得34個獎項的HBO亦順理成章成為大贏家，競爭對手Netflix、Amazon就分別贏得27和15個獎項。大會首先頒發喜劇類別獎項，Bill Hader憑《Barry》勇奪喜劇類最佳男主角，而《Fleabag》女星Phoebe Waller-Bridge就獲頒最佳女主角。戲劇組類別，男女主角就由《Pose》的Billy Porter和首次提名就得獎的《嗜血嬌娃》（Killing Eve）女星Jodie Comer奪得！

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HBO僅贏Netflix 7個獎

論提名數目，HBO贏Netflix九條街，但去到頒獎典禮，HBO最終獲得的獎項只比Netflix多7個。事實上，Netflix在多個組別取勝，包括去年年尾推出的首個互動電視電影《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch）勇奪最佳電視電影獎項，而在迷你影集《別人眼中的我們》（When They See Us）中的21歲演員Jharrel Jerome就奪得最佳男主角（迷你影集/電視電影類別）。另外，《粉雄救兵》（Queer Eye）和《我們的天與地》（Our Planet）就分別奪得最佳綜藝節目（有劇本）及最佳紀錄片／最佳連續寫實節目。

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《第71屆艾美獎》部份得獎名單

最佳喜劇

《Fleabag》（Amazon）

最佳劇集

《權力遊戲》（Game of Thrones）（HBO）

最佳迷你劇集

《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）（HBO）

最佳女主角（喜劇）

Phoebe Waller-Bridge《Fleabag》

最佳男主角（喜劇）

Bill Hader《Barry》

最佳女主角（戲劇）

Jodie Comer《嗜血嬌娃》（Killing Eve）

最佳男主角（戲劇）

Billy Porter《Pose》

最佳女主角（迷你劇集及電視電影）

米雪威廉斯（Michelle Williams）《Fosse/Verdon》

最佳男主角（迷你劇集及電視電影）

Jahrrel Jerome《別人眼中的我們》（When they see us）

最佳女配角（喜劇）

Alex Borstein《The Marvelous Mrs. Maisel》

最佳男配角（喜劇）

Tony Shalhoub《The Marvelous Mrs. Maisel》

最佳女配角（戲劇）

Julia Garner《黑錢勝地》（Ozark）

最佳男配角（戲劇）

Peter Dinklage《權力遊戲》（Game of Thrones）

最佳女配角（迷你劇集及電視電影）

柏翠茜亞雅奇（Patricia Arquette）《The Act》

最佳男配角（迷你劇集及電視電影）

Ben Whishaw《A Very English Scandal》

最佳電視電影

《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch） (Netflix)

最佳綜藝單元喜劇（Variety Sketch Series）

《Saturday Night Live》 (NBC)

最佳綜對訪談節目（Variety Talk Series）

《Last Week Tonight With John Oliver》 (HBO)

最佳實況競技節目

《RuPaul變裝皇后》（RuPaul's Drag Race） (VH1)

*最佳實況節目主持

RuPaul《RuPaul變裝皇后》（RuPaul's Drag Race）

*最佳綜藝節目（劇本）

《粉雄救兵》（Queer Eye）（Netflix）

*最佳綜藝節目（即興）

《United Shades of America With W. Kamau Bell》 (CNN)

*最佳客串女演員（喜劇）

Jane Lynch《The Marvelous Mrs. Maisel》

*最佳客串男演員（喜劇）

Luke Kirby《The Marvelous Mrs. Maisel》

*最佳客串女演員（戲劇）

Cherry Jones《侍女》（The Handmaid's Tale）

*最佳客串男演員（戲劇）

Bradley Whitford《侍女》（The Handmaid's Tale）

*最佳紀錄片或最佳連續寫實節目

《我們的天與地》（Our Planet） (Netflix)

*最佳動畫

《The Simpsons》 (Fox)

最佳編劇（喜劇）

Phoebe Waller-Bridge《Fleabag》第一集

最佳編劇（戲劇）

Jesse Armstrong《Succession》（Nobody Is Ever Missing）

最佳編劇（迷你劇集及電視電影）

Craig Mazin《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）

最佳編劇（綜藝節目）

《Last Week Tonight With John Oliver》（HBO）

最佳導演（喜劇）

Harry Bradbeer《Fleabag》（第一集）

最佳導演（戲劇）

Jason Bateman《黑錢勝地》（Ozark）（Reparations）

最佳導演（迷你劇集及電視電影）

Johan Renck《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）

最佳導演（綜藝節目）

Don Roy King《Saturday Night Live》（Host: Adam Sandler）

*上述部分獎項已於9月14日及15日舉行的《創意艾美獎頒獎典禮》（Creative Arts Emmy Ceremony） 頒發