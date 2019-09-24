「最索丫鬟」陳婉婷宣布離巢　傳升呢做女一：所有嘢都係傾緊

有「最索丫鬟」之稱的藝人陳婉婷（Hebe）日前就在IG和微博突然發文宣布離開效力8年的無綫，獲徐榮及歐瑞偉等分別留言叫加油，亦有粉絲留言指陳婉婷有樣有身材，但多年來只獲出演宮女角色太浪費，出外闖的確更好！

陳婉婷2010年參選由娛樂雜誌《FACE》所舉辦的《第一屆FACE USTAR大專校花校草大選》，被稱為「理大小甜甜」。之後，她又透過TVB周刊CoverGirl選舉加入演藝圈。入行8年，她演過唔少宮女、婢女等角色，因為古裝扮相出眾而有「最索丫鬟」之稱。陳婉婷接受《香港01》訪問，被問為何會選舉離巢時，她稱：「其實我同公司啱啱完咗約，咁都同公司傾過我好想出去試吓其他嘢，因為一直喺好安穩嘅溫室就唔會有進步，我想要一啲突破，所以就決定出去試吓唔同嘅嘢。」

Hebe演過不少古裝劇！（IG/@hebechan0510）

點撃下圖重溫Hebe作品！

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8年來，好多觀眾只對她出演宮女、婢女等角色有印象，她就表示不會失望：「因為古裝你唔係演皇后就係婢女，所以我唔會失望。但時裝劇，公司都俾咗唔少機會我，例如《衝線》又做米雪姐個女、羅仲謙妹妹、仲有《樓奴》、《刀下留人》和《踩過界》公司都比咗啲發揮嘅角色我。其實我冇唔被重用，只不過係運氣，啲角色唔係好突出，但一直公司都俾好多機會我，係運氣問題。」

在《白色強人》中演隆胸女星亦給觀眾留下深刻印象！（電視截圖）

至於有傳陳婉婷離巢後，即有機會返內地演女一，她笑稱：「傳到咁大？我都希望可以做到女一，但所有嘢都係傾緊，未畀到好實嘅去向你哋，但我係有啲嘢傾緊，所以你哋放心，我OK嘅。」

真人超索！（IG/@hebechan0510）