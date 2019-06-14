新劇《白色強人》正在熱播當中，劇中醫療故事參考不同的醫療個案，真實細膩，讓觀眾看得相當過癮！其中，講到一名歌手Kitty（陳婉婷飾）因爆肺而入院，李佳芯飾演的程醫生指發現Kitty的X光中胸部有一個陰影，懷疑她做過隆胸手術。對於這個醫療個案，有眼利的網民就發現與香港一名女歌手發生的情況極為相似！

劇情講到Kitty兩次爆肺，李佳芯指連續兩次爆肺通常出現在運動量高的人士身上，由於她估計Kitty沒有時間做運動兼且胸部有一個陰影，因此懷疑她做過隆胸手術，而Kitty對此亦直認不諱，指6年前做過注射填充物方法隆胸！而恰好香港一名女歌手亦曾多次爆肺，因此被網民懷疑她可能亦曾經隆胸。

何婉婷演得相當神似！（電視截圖）

眼角更有淚痕...（電視截圖）

引起不少網友熱議！（網上截圖）

有歌手亦曾多次爆肺！（網上截圖）

陳婉婷為神似「加工」：戴咗兩個Bra！

問到角色有否影射女歌手時，陳婉婷接受《香港01》訪問時就稱：「演員只管做好自己角色，演譯劇本，其他就交給監製、導演指導就好！影射與否，不在自己擔心之列！」對於有網民發現她胸部明顯升cup，她就笑言：「為咗『效果』佢哋都有特意搵服裝幫我試造型，睇吓着咩衫、着咩內衣有隆胸嘅效果。我拍攝嘅時候，戴咗兩個Bra！」而她更強調自己愛命唔愛靚不敢隆胸：「我好怕痛，所以只係釘咗兩個耳窿，其他嘢都唔敢整。」而她為了角色，更做了不少功課：「多謝觀眾支持，我今次都有為我呢個角色做咗啲功課，問咗醫生朋友呢個病嘅病人係會點，睇咗一啲關於呢個病嘅片。呢個病病到我呢個level嘅病人，係會好似跑完長跑，不停喘氣，講嘢會好辛苦。」相當認真！

陳婉婷外形亮麗！（IG圖片/@hebechan0510）

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【白色強人】郭晉安被批奸樣冇變化 告別作隨時成遺憾？

人稱「理大小甜甜」 2010年參加校花校草選舉入行

陳婉婷2010年參選由娛樂雜誌《FACE》所舉辦的《第一屆FACE USTAR大專校花校草大選》 ，被稱為「理大小甜甜」。之後，她又透過TVB周刊CoverGirl選舉[3]加入演藝圈。入行8年，被問到是否苦無機會，她表示：「我唔覺得公司俾我嘅都係小角色，公司都對我好好，好似我一出道嘅時候《新抱喜相逢》做過家燕姐個女、《衝線》又做米雪姐個女、羅仲謙妹妹、仲有《樓奴》、《刀下留人》和《踩過界》公司都比咗啲發揮嘅角色我。反而我覺得係我一出道有好角色嘅時候，自己未有足夠經驗，做得唔夠好。所以我會繼續努力、自我增值、提升自己演技，無論大小角色都會做好佢，唔會放棄！」

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