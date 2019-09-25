《金宵大廈》改變TVB內部結構？　監製、編審正式加入「杜生組」

無綫（TVB）近年致力與「膠劇」污名撇清關係，炮製出多套叫好叫座的劇集，包括馬國明主演的《降魔的》、2018年「最佳劇集」《跳躍生命線》以及近期大熱《金宵大廈》，又積極拉攏劉家豪、蘇萬聰等電視猛人回巢，製作多部重頭劇集，氣勢愈來愈勁。據知，TVB管理層最近亦因此出現重大改變。

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自梁家樹離巢，TVB的戲劇製作一直由現職助理總經理（戲劇製作）的「珍姐」曾勵珍打骰，但最近才出現結構性變化，原因是副總經理（節目及製作）杜之克（Felix）直接參與戲劇製作，「嘟嘟」方駿釗和「阿細」葉鎮輝兩位監製亦會加入正式成形的「杜生組」，由7樓搬入5樓，與劉家豪、蘇萬聰等監製同層。

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《降魔的》、《金宵大廈》編審羅佩清（Ruby）亦是「杜生組」的成員之一，她接受《香港01》訪問即承認已埋班，問創作空間是否較往日更大，她答謂：「我未清楚具體上有咩改變，因為我仲處理緊之前嘅工作。（杜生搵咗你傾？）未呀，應該完成咗手頭上嘅嘢先。」談到對於這個改變的期望，她笑說：「加人工、休息時間多啲。」