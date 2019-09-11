世事難料，誰會想到因為「安心事件」而完全「潛水」的黃心穎，她有份主演的劇集《牛下女高音》竟然間接因為「反修例運動」而輾轉成為今年無綫的台慶劇。（資料圖片）

今勻無綫終於都要「貼地」一次！

按照傳統，每年8月左右，無綫高層理應大致落實「台慶月」檔期會播放哪些劇集，不過今年情況有點特別，4月爆出「安心事件」，許志安與黃心穎即時停工；去到6月又發生「反修例運動」，持續至今仍未平息，警民衝突升級，兩大事件均直接影響無綫劇集，特別是台慶劇排陣，前者令《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》和《牛下女高音》3套劇直入雪櫃，《法證先鋒IV》亦要重拍，要等到2020年1月才能出街；後者則令《機場特警》和《殺手》兩套以警隊和黑幫為故事主線的劇集播映無期，所以「台慶劇」頭銜「花落誰家」常有變動，未到最後一刻，都不知道誰是幸運兒，總之社會氣氛絕對能夠左右大局。

由黃偉聲監製、龍文康編審的《牛下女高音》雲集一眾老戲骨，（左起）歐瑞偉、韋家雄、曾偉權、鍾景輝、吳岱融、蔣志光，以及屬於唱家班的曾航生（左三）和鄭敬基（右二）等一同飾演合唱團成員。（資料圖片）

《牛下》獲無綫解凍 暫無意「放生」黃心穎

日變夜變最明顯的例子是由高海寧擔正、梁耀堅監製的《C9特工》。話說8月中才有報道拍，此劇獲安排緊接《她她她的少女時代》於下周一（16/9）推出，惟隨後被播起，改播由陳山聰與李施嬅做主角、葉鎮輝監製的《金宵大廈》。及至8月底，內部消息又指《C9特工》獲「委以重任」，安排在《街坊財爺》之後，即10月7日晚上8點半播出，正當大家以為「高Ling」終於「升Lv」晉身「台慶劇女一」之際，無綫又有新安排，《C9特工》再次被「打入冷宮」，而原有檔期播出的，竟然是《牛下女高音》！

據了解，無綫高層近日才臨時決定「開綠燈」讓《牛下女高音》解凍，為配合劇集播出，內部已積極籌備相關宣傳工作，包括演員訪問 ── 是否意味失蹤半年的黃心穎能夠重出生天？路邊社的江湖傳聞指出，這位《牛下》女主角暫時不會出席任何宣傳和接受媒體專訪。

高海寧《C9特工》倉底貨變台慶劇 TVB「冇貨賣」絕非唯一原因？

《牛下女高音》去年已經煞科，一波三折之後，終於落實於10月7日在翡翠台首播，相信除了黃心穎之外，一眾演員都會「飲得杯落」。（資料圖片）

監製黃偉聲確認消息：冇刪剪黃心穎戲份！

由黃偉聲監製、著名編劇龍文康擔任編審的《牛下女高音》，其實剛好在一年前（2018年9月）已經煞科，沒料到今年4月發生「安心事件」，黃心穎形象插水，為免觀眾「罷睇」，無綫只好即時抽起，並無限期停播，有份演出的「鷲哥」吳岱融曾承認為此而失落：「我哋每一個演員都好期待套劇拍完可以出街，因為呢套劇好勵懿，劇集講我哋一班中佬去追尋夢想，我仲好記得King Sir（鍾景輝）當時身體好唔舒服，都係頂住嚟拍，最後都完成咗呢部劇，所以希望多啲朋友去支持，可以讓呢部劇同大家見面，希望大眾唔好單方面專注發生事嘅朋友身上，唔好混淆兩件事。」

事實上，無綫曾考慮仿效《法證IV》，安排《牛下女高音》重拍，更一度有傳黃心穎的角色由江嘉敏頂上，最終因為太多演員檔期不合無法成事，如今這套劇能夠「重出生天」，相信除了吳岱融之外，鍾景輝、羅冠蘭、蔣志光、曾偉權、歐瑞偉、龔慈恩等一眾老戲骨，以及男主角張振朗都會相當高興。而監製黃偉聲接受訪問時，承認《牛下》將於10月7日首播，「是的，希望冇變！」至於黃心穎戲份會否刪減？他直截了當的說：「冇刪剪過！」

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