【金宵大廈】獲李施嬅親自教英文　東東鄭耀軒︰佢啲英文好好聽

無綫電視劇《金宵大廈》以穿越做主題，情節帶詭異奇幻的感覺，吸引到一班觀眾晚晚追看，劇集主角是大廈看更蕭偉明（陳山聰飾）和空姐住客章瑋Alex（李施嬅飾），以他們的愛情故事為主線，加插10個單元故事，由不同單元角色參演。劇集除了紅了的那隻可愛的黑貓「靚寶」外，劇中也有不少角色好搶眼，例如有「人細鬼大」的小住客陳恩東「東東」（鄭耀軒飾），可愛的「冬菇頭」和鬼馬的對白令人留下印象。

高Ling劇中演東東的媽媽。（劇照）

劇集的氣氛帶點恐怖，而且又會在陰森的地庫取景，拍的時候只有11歲的鄭耀軒會否感到害怕？鄭耀軒接受《香港01》記者訪問時以錄音坦言︰「拍《金宵大廈》嘅時候，第一次落去地牢係有啲驚同埋恐怖嘅。」而東東在劇集中，常常趁阿蕭去心上人Alex的單位按門鈴找她時問阿蕭︰「做咩又撳Alex姐姐鐘仔」，又經常笑他︰「又撳鐘仔啊？」間接促成二人的姻緣。大人當然知道「撳鐘仔」的雙重意思，小朋友鄭耀軒就說︰「我知道咩係『撳鐘仔』，我問過媽咪，媽咪同咗我講，不過佢話呢，喺平日就唔可以講。」

東東鬼馬整蠱阿蕭。（影片截圖）

+ 9 + 8 + 7

拍《金宵大廈》要跟一班演員合作，鄭耀軒話大家都對他很好︰「同其他演員合作好好，高Ling（高海寧）媽咪對我好好，佢會買嘢食畀我食！」雖然是小明星，但只是小六生的他，也表露了小朋友的童真，始終是「為食」！他在戲中跟主角李施嬅也有不少對手戲，鄭耀軒小小年紀都大讚「Alex姐姐好靚女」！他說︰「Alex姐姐啲英文好好聽，仲有佢好靚女，所以我都好希望啲英文同佢一樣讀得咁好聽。」事關在加拿大讀書的李施嬅在劇中有講英文的戲份，大曬流利英語。

鄭耀軒小時候已經可愛。（Instagram@yiubcheng）

鄭耀軒近年頻頻出現在無綫電視劇中，其實他自2009年開始，即是還是BB的時候就已拍電視廣告，2歲幾時更已經開始拍電視劇，有好多的幕前經驗。他對自己拍戲的要求好嚴謹，根據傳媒報道，他因一次拍廣告淪為後備而大哭一場，又反省自己的表現，工作態度已像個大人一樣。而他拍《金宵大廈》時，更是不用試鏡，直接由監製找他演東東這個角色，認真利害！

鄭耀軒話李施嬅都有教他英文，但他指自己「冇佢講得咁好聽」！（Instagram@yiubcheng）

鄭耀軒說最深刻的一次演戲經驗是《公公出宮》，因為第一次到內地拍劇。（Instagram@yiubcheng）