【金宵大廈】《今宵多珍重》重編成主題曲　譚嘉儀版添哀怨扣劇情

無綫劇《金宵大廈》雖然只播出了幾集，但已經得到不錯的口碑。電視劇由陳山聰、李施嬅領銜主演，並有高海寧、張曦雯、譚凱琪、林子善和劉江等演員演出，故事發生在以詭異的金宵大廈，以前世今生的故事為主題，帶有靈異奇幻的感覺，同時講述大廈看更蕭偉明（阿蕭）（陳山聰飾）和空姐住客Alex（李施嬅飾）的愛情故事。劇集主題曲《今宵多珍重》出場率頗高，雖然劇集只是播了幾集，但已經播出了幾次，歌曲譚嘉儀唱出，好像娓娓道來著阿蕭與Alex的愛情故事……

阿蕭和Alex的一段情非常牽動人心。（劇照）

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崔萍是《今宵多珍重》的原唱者。（網上圖片）

1961年首推的《今宵多珍重》的原版由「抒情歌后」崔萍主唱，由王福齡作曲，林達（馮鳳三）作詞，是以普通話唱出的，後來由鄭國江填上粵語版的詞，由陳百強唱出，收錄在1982年的《傾訴》專輯中，陳百強的版本非常輕快。雖然兩個版本表達的也是一對戀人即將分離，內心的不捨和痛苦，但也包含著祝福，望對方「多珍重」，但陳百強的唱法卻多了點輕鬆，似是向對方祝福之餘，也有點不忍大家以愁雲慘霧作別的感覺。普通話和廣東話兩個版本也吸引了多個歌手翻唱，只計有收錄在唱片的版本，也有近30個歌手翻唱過。經典的有蔡琴﹑徐小鳳﹑梅艷芳和近年的王若琳等等，是其中一首最多人翻唱過的華語歌，絕對是一首經典。

《今宵多珍重》收錄在陳百強《傾訴》的專輯內。（網上圖片）

放下愁緒 今宵請你多珍重 那日重見 只恐相見亦匆匆 《今宵多珍重》陳百強

今次《金宵大廈》以這首重新由朱俊傑編曲，由譚嘉儀唱出的《今宵多珍重》為主題曲，除了因為劇名的「金宵」與「今宵」呼應，在歌詞上也像訴說出阿蕭和Alex的跨世代愛情故事。原曲在1961年推出，與《金宵大廈》發生在六十年代的愛情故事時代吻合，勁有懷舊感！譚嘉儀的版本在重新編曲也帶有濃濃的憂愁和哀傷，不少網民都讚她唱得好有味道和感覺。而其實劇集的片尾曲也緣用同一首歌的普通話版，但就由另一歌手谷婭溦唱出，相信劇集繼續出街都會有很多機會聽到這歌。

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