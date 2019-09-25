【金宵大廈】李施嬅教東東唸英文詩獲大讚　詩句原來隱藏感人故事

TVB劇集《金宵大廈》播出全新單元《鴉烏》，圍繞着東東（鄭耀軒飾）、小惠（高海寧飾）、忠廣（陳嘉輝飾）一家展開，劇情講述東東在面試名校失敗後失蹤，而且絕對不是普通失蹤！忠廣與小惠在大廈內遍尋東東的下落，但竟然所有住客都不認識東東，更表示他們從來沒有生過仔，所有合照中的東東都消失，就像從來沒有存在過。究竟一個人怎樣才算存在過？為什麼會所有人集體記憶出錯？

全新單元《鴉烏》，圍繞着東東（鄭耀軒飾）、小惠（高海寧飾）、忠廣（陳嘉輝飾）一家展開。（劇照）

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這種現象被稱為「曼德拉效應」，2010年一位研究超自然現象的研究者Fiona Broome指有很多人跟自己一樣，記憶中南非總統曼德拉在20世紀80年代在獄中逝世，但事實上曼德拉在2013年才逝世。有人將這種現象與平行時空的說法扯上關係，指出一個時空中的所發生的事和相關記憶因為某種原因進入了另一時空當中，是一種平行宇宙的呈現。

東東同Alex（李施嬅飾）感情好好，經常來往。（電視截圖）

東東失蹤，連存在的證據都消失！（電視截圖）

根據前幾集的線索，Alex的生死充滿疑點，不少觀眾都懷疑她因為飛機失事逝世。不過在第7集中，原來不止阿蕭（陳山聰飾）見到Alex，東東也能見到Alex。Alex更在漆黑的地牢中教東東唸英文詩，但期間疑似有鴉烏婆出現，相當詭異！不少網民都大讚施嬅唸英文詩聲音優美又有韻味，但細細品味詩句，就發現當中隱含東東、Alex消失的信息，似乎預示了兩人的下場。

Alex在近幾集中都只在夜晚出現。（電視截圖）

除了阿蕭（陳山聰飾）之外，原來東東都見到Alex，編審羅佩清解釋因為東東是小朋友，可以見到大人看不到的東西。（電視截圖）

「仿如發生在昨日的記憶，變成細碎片段漸漸消失。你曾認識的人陌生走過，你們曾一起共度的時光，你彷彿不在其中。年月飛逝，朋友離世，你不知自己會何日作最後道別。」詩句正好貼合東東、Alex的情景，東東存在的證據和片段消失，金宵大廈的住客完全不記得東東，Alex原本相約阿蕭看流星雨，但最後回來的卻不是她……

Alex在漆黑的地牢中教東東唸英文詩，詩句似乎預示了兩人的下場。（電視截圖）

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其實這首詩由Joe Massocco所作，在2015年發表，主題是珍惜眼前人。詩中的人物感嘆時光飛逝，希望可以回到過去，勸大家珍惜與家人、朋友相處的時光，不要像自己一樣失去了才後悔莫及。劇集編審羅佩清也透露這個單元是有關記憶與遺忘，而選擇這首詩是因為與「珍惜眼前人」的主題貼切。劇中忠廣與小惠（高海寧飾）為了給兒子東東更好的生活而拼命工作，但同時就忽略了兒子，將東東交給金宵大廈的住客照顧。等到東東失蹤，兩人才後悔莫及，沒有花更多時間陪伴東東。其實《金》除了充滿奇幻靈異元素之外，每個單元故事背後都有不少溫馨感人故事，相信這也是吸引觀眾追看的原因！

東東失蹤，金宵大廈的住客完全忘記他，更否認他的存在。（電視截圖）