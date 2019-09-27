理科太太變「過氣網紅」？人氣遭啾啾鞋反超前　數據分析關鍵原因

台灣YouTuber啾啾鞋於近日訂閱數正式突破110萬大關，正式超過理科太太的109萬，不但在PTT上引起討論，也因為這些討論引起了媒體的報導，各家媒體又再度以「人氣暴跌、跌落神壇」為理科太太做下註解，不過原因真的是因為這樣嗎？

啾啾鞋於近日訂閱數正式超過理科太太的109萬。（Youtube@理科太太／Youtube@啾啾鞋）

23日於PTT上出現一則以「啾啾鞋訂閱數，正式超過理科太太」為題的文章，內容提到「理科太太去年勢如破竹、快速竄起，台灣沒有一個是她的對手，成長率幾乎碾壓所有YouTuber。同類型的啾啾鞋去年被她超越後，更看不到她的車尾燈，暌違了一年，最近啾啾鞋終於以110萬的訂閱數，正式超過理科太太的109萬。」引起了PTT網友討論。

PTT一則以「啾啾鞋訂閱數，正式超過理科太太」為題的文章引起了網友討論。（PTT截圖）

25日該篇文章被《自由時報》所引用，並以「理科太太跌落神壇？鄉民揭關鍵因素被他超車」為題進行報導，此篇報導也引起網友廣大討論，甚至被PTT網友推爆。

該篇文章被《自由時報》所引用，報導一出馬上引起網友廣泛討論。（PTT截圖）

《DailyView網路溫度計》先前也討論過理科太太為何人氣下滑、跌落神壇，如今理科太太被同類型的YouTuber啾啾鞋所超越，就連《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑聲量理科太太在近三個月內已跌到48名，啾啾鞋則是位在第34名，媒體們把原因歸咎在理科太太的人氣下滑，然而原因真的只是這樣嗎？

台灣網紅啾啾鞋（Youtube@啾啾鞋）

我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來分析啾啾鞋與理科太太兩者近三個月的聲量變化，可以發現其實兩人若只要有發布影片，其實就能帶起討論的聲量，聲量的波形基本上就是跟著兩人發布影片的時間點所起伏，也因此，由於理科太太的點閱數近來已大幅下降，討論的聲量也跟著減少，反而是一直持續穩定經營頻道的啾啾鞋，靠著固定產出影片和穩定的影片品質，讓其影片發布都有一定程度的聲量。

理科太太於7月18日發佈與劉德華的合作影片。（Youtube@理科太太）

兩人三個月內的聲量起伏可以觀察到有幾個較特別的高峰，理科太太於7月18日發佈與劉德華的合作影片，與男神的合作讓理科太太維持了幾天的高聲量，8月2日則是理科太太的合作廠商以其名義進行廣告推播，讓聲量也有了高點，但後並沒有維持太久，後期的聲量都相當低迷。

《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2019年6月28日～2019年9月25日／「DailyView網路溫度計」授權使用）

9月5日「理科太太人氣慘跌」的新聞被大量報導及討論，特別的是理科太太人氣暴跌的新聞同時都提到了同類型的YouTuber啾啾鞋，也讓啾啾鞋的聲量被提高許多，同一天啾啾鞋也更新了影片，因此被理科太太議題所帶起來的討論加上啾啾鞋本身的影片討論，讓他該天的聲量高出非常多，也是他近半年聲量的最高點。同時也觀察到一個有趣的現象，9月5日「理科太太人氣慘跌」的議題被帶起之後，就一直有人持續追蹤啾啾鞋與理科太太兩人之間的訂閱量，甚至在PTT類似的標題都是由同一個人所發出。

在PTT「理科太太人氣慘跌」類似的標題都是由同一個人所發出。（PTT截圖）

我們看近三個月來兩人的聲量來源可以發現啾啾鞋的聲量有95%都來自於社群的討論且絕大部分都來自於YouTube，理科太太則是還有新聞與PTT等討論區的聲量，其社群聲量遠低於啾啾鞋近9000筆，更何況許多新聞與討論皆是針對「理科太太人氣下滑」在做討論，而先前也有討論指出理科太太疏於經營其社群或忽略群眾的收視喜好，這都有可能是讓理科太太人氣下滑的原因。

《KEYPO大數據關鍵引擎》資料分布（分析區間：2019年6月28日～2019年9月25日／「DailyView網路溫度計」授權使用）

但單就啾啾鞋訂閱數超越理科太太這件事情而論，並不能以偏概全的認為是因為理科太太人氣暴跌所造成的，啾啾鞋本身努力經營社群，在社群維持一定的熱度，為其帶起聲量，進而轉換成點閱數、訂閱數，使其訂閱數有所成長，這是屬於一個努力經營YouTube頻道的YouTuber漂亮的成績單。

理科太太除了拍片之外，亦不時在IG分享生活照。（IG@liketaitai）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】