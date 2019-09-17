滴妹又情緒失控爆喊？自爆與阿滴嗌交嗌到反面！街頭嚎哭勁丟架

YouTuber滴妹和哥哥阿滴以拍攝英語教學影片在網路上走紅，起初她只出現在哥哥的頻道中，之後累積龐大的粉絲群後單飛創立個人頻道，近期迎接頻道2周年，兄妹倆收集不少網友提問進行Q&A，其中網友好奇兄妹倆吵過最嚴重一次的架是什麼時候，竟然已經是2年前了。

滴妹在網路上擁有超高人氣。（IG@crown_du）

滴妹透露當時和阿滴一起受邀參加YouTube在澳洲的創作者高峰會，當時有一天是自由活動時間，可以自行安排行程，她事前做了很多功課，準備趁空檔好好觀光，結果這趟「兄妹之旅」結局卻鬧得不歡而散。

在觀光時，滴妹感覺到阿滴一直心不在焉，每到一個地方哥哥就是轉一圈隨便看看，然後就走到出口低頭滑手機，接著就會抬頭問：「妳好了沒？」這種態度讓她覺得超敷衍，精心安排的旅程全泡湯了，最後她理智線斷掉徹底爆發，在教堂前兄妹倆大吵，她朝著哥哥怒吼：「為什麼你對什麼都沒興趣？」委屈落淚，而且竟然有路人不識相上前要求幫忙拍照。

滴妹被網民封為「二次元系」網紅。（IG@crown_du）

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吵完假後兩人回到飯店，繼續維持了2、3個小時的冷戰，誰也不主動跟對方說話，直到滴妹在睡夢中聽到阿滴點客房服務時點了一道「魚薯條」，她知道哥哥是特別點給她的，感受到哥哥的善意後，她的氣也消了，兩人終於合好如初。

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