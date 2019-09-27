邱澤「追求宣言」獲張鈞甯回應　4個字疑拒愛登熱搜

台灣藝人邱澤出道多年一直對感情事非常低調，日前就極罕有地大方公開認承認正在追求女星張鈞甯，隨即成為微博熱搜榜第一位廣受討論。沒想到近日這段戀情又有新發展，據台灣媒體報道指現正於巴黎出席時裝周的張鈞甯，雖然沒有正面回應邱澤的「追求宣言」，但她透過經理人回應外界的關注，一句「感謝抬愛」被指話中有話，讓不少網友猜測女方疑似拒絕男方的追求，令這件事又登上熱搜。

張鈞甯﹑邱澤因拍電影傳出緋聞。（《八歲的爸爸》微博圖片）

因為合作拍攝電影《八歲的爸爸》，在戲中飾演一對夫妻，二人疑是由戲內愛到戲外。之後被爆出同遊日本又齊齊返回台灣，繼而被台灣媒體影到男方開名車載女方夜遊，使這段緋聞愈傳愈熱。當外界非常關注之時，邱澤就透過經理人認愛，表明努力追求中，望大家給予祝福。

男方在台灣認愛，女方則在巴黎出席時裝周，雖然她沒有第一時間出來正面回應男方的「追求宣言」，但沉默一日之後就在昨日（26號）她就透過經理人回應這件事，表明感謝對方抬愛給大家造成一定的困擾，十分抱歉，並且她目前非常享受現時的工作，其他事情相信會有最好的安排。正正因為字裡行間中顯得非常冷淡，加上「感謝抬愛」這四個字，不少人覺得張鈞甯疑似是在拒絕邱澤的追求。

張鈞甯目前在巴黎出席時裝周中。（張鈞甯微博圖片）

對於張鈞甯疑似作出拒絕的回應，邱澤的經理人就率先公開回應，表示不覺得女方是在拒絕邱澤，認為她是一個正向而且有禮貌的孩子，對於女方經理人的回應邱澤經理人的解讀是正向的，其一言一語認為雙方是有發展的空間的。

另外，邱澤認愛之後近日出席活動，表示還沒有同張鈞甯聯繫上，強調有好消息會同外界宣布。不少網友眼見雙方經理人一來一回地作出回應，大部份人認為男方這一邊會不會太自我感覺良好，又吐嘈他根本配不上張鈞甯，網友紛紛留言：「他渣誰不知道麼」﹑「凡事先問自己配不配」﹑「能追到才怪」…...均不看好這段情。

邱澤出席活動表示有好消息會同大家宣布。（視覺中國）