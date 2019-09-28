【飛虎之雷霆極戰】收視奪冠打敗所有內地劇　港劇完勝靠三大原因

由樂易玲監製的《飛虎之雷霆極戰》是一部以飛虎隊為題材的網絡劇集，而此劇已於9月6日率先在內地首播，並獲得不裕的收視成績，無論是在網絡、還是在電視均錄得熱度第一的紀錄，擔任監製的樂易玲說：「香港劇只得30集，喺內地取得網同電視第一，係從來未試過的。」《香港01》將分析《飛虎之雷霆極戰》如此受內地觀眾歡迎的原因。

「修例風波」導致香港警民關係緊張，《飛虎之雷霆極戰》在香港尚未有映期。（劇集海報）

香港出品的警匪題材影視作品，無論是電影、還是電視劇都深受內地觀眾歡迎：1995年陶大宇、郭可盈及梁榮忠主演的《刑事偵緝檔案》；1998年歐陽震華、關詠荷、魏駿傑及滕麗名主演的《陀槍師姐》；2008年苗僑偉、周海媚、吳卓羲及陳鍵鋒主演的《學警狙擊》；2011年謝天華、黃宗澤、陳法拉及徐子珊主演的《潛行狙擊》；2012年馬德鐘及宣萱主演的《飛虎》；2014年苗僑偉、佘詩曼及林峯主演的《使徒行者》等……這大概是內地鮮少拍攝警匪題材的緣故，除題材之外，劇情處理手法亦比較內地大膽，尤其卧底鬥法橋段，對內地網民有較高的新鮮感。

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據《飛虎之雷霆極戰》的官方微博所言，這部電視劇的演員陣容聚集了「港劇半壁江山」，由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明及梁競徽領銜主演，這也是曾經的TVB當紅小生黃宗澤、吳卓羲、馬國明繼《衝上雲霄》後，時隔16年再度合作，三人在劇中同坐一枱打邊爐的鏡頭讓不少觀眾憶起過去「TVB五小生」（還有林峯、陳鍵鋒）的活躍年代，而各人都已經由當年的小鮮肉進化成如今的男神。

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最後，也是《飛虎之雷霆極戰》受歡迎最關鍵原因，《逃犯條例》的修例風波至今已發展了三個月，內地網民亦極其關心香港政局的發展動向，在微博的熱搜榜亦時常能看到香港相關的議題，而警察的處理手法也是內地網民關注的一大重點，近日就有「香港警察」開設微博帳戶而廣受內地網民歡迎。現時就有一部電視劇，開宗明義地在片頭加上「謹以此片獻給英勇的中國香港警察」，激起內地網民的愛國心。