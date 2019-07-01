【飛虎之雷霆極戰】內地首播又快過香港　跟「逃犯修例」有關？

香港的警民關係因為近日「《逃犯條例》修訂」引發的嚴重衝突而鬧得僵持，就連以警匪為主題的影視作品亦慘被波及。早前就有指由無綫與香港警務處聯合製作的網劇《衝鋒隊2019》因為近日發生的連串警民衝突而停拍，雖然無綫高層樂易玲已經向傳媒解釋，只是因為「警察咁忙」為由而暫停拍攝工作，並非撤回製作此劇，惟不少觀眾都認為今次「擱置」是避免與現今的社會現象硬碰硬。而其實除了《衝鋒隊2019》之外，年初無綫與「優酷」合作拍攝的劇集《飛虎之雷霆極戰》亦同樣面臨延播命運。

《衝鋒隊2019》由方力申、林夏薇以及王合喜主演，現已暫停拍攝。（林夏薇微博）

內地於8月尾首播

其實邵氏與「優酷」合作的《飛虎之雷霆極戰》早已於年初開鏡，是一套以飛虎隊為題材的網絡劇集。今年3月、無綫官方在影視博覽的發布會上亦有提過此劇將會在年內播放。不過最近有消息指，《飛虎之雷霆極戰》將會於8月26日在內地率先播放，模式未定。

雖然過去無綫與內地合作的劇集例如《再創世紀》、《無間道》、《守護神之保險調查》等，全部都由內地優先播放，無綫翡翠台則緊隨其後，但如今《飛虎之雷霆極戰》在翡翠台全無聲氣，播放無期，實令香港觀眾擔心。《香港01》記者曾致電無綫外視部查詢，對方回覆：「而家未排到去嗰個時間，暫時未收到消息話幾時播。」

《飛虎之雷霆極戰》陣容相當鼎盛！連汪明荃都有份：