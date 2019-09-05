【飛虎之雷霆極戰】內地9.6首播無綫不再同步　香港幾時有得睇？

邵氏與「優酷」合作拍攝的劇集《飛虎之雷霆極戰》終定檔在9月6日正式於內地平台上架。《飛虎之雷霆極戰》可說是《飛虎之潛行極戰》的續作，雖然演員班底非常相似，例如沿用苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、陳山聰、梁競徽等，但新一輯卻是一個全新故事，還有加入了幾位強勁演員，例如曾參演Marvel電影的Lee Pace、馬國明等等。一套故事發生在香港、以飛虎隊為主題的劇集，但竟然「又」在內地率先播放。

《飛虎之雷霆極戰》劇照：

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香港觀眾幾時有得睇？

跟據過往邵氏與內地公司合作拍攝「香港劇集」的經驗，《飛虎之潛行極戰》（優酷）和《守護神之保險調查》（愛奇藝）都是內地觀眾率先觀看，香港觀眾在大概一個月之後才能於TVB逐集追看。不過據消息人士稱，《飛虎之雷霆極戰》至今仍然未有確實的香港播放時間，而現時TVB的劇集檔期亦只公布到十月中，8點半時段《街坊財爺》播至10月4日、而9點半時段在《她她她的少女時代》大結局後，將會由《金宵大廈》接棒播放至10月11日。其實幾個月前已經曾有《飛虎之潛行極戰》於8月尾或9月初於無綫播放，但由於「修例風波」導致香港警民關係緊張，多套以紀律部隊為主題的劇集都受牽連而被「暫緩」，包括由無綫與香港警務處聯合製作的網劇《衝鋒隊2019》、《機場特警》，而以黑幫作為主題的《殺手》亦與兩者有同一命運。

黃宗澤在微博留言宣傳時寫下：「和汪sir，汪國棟一起，守護中國香港。」（黃宗澤微博）

黃宗澤：真係唔知

《飛虎之雷霆極戰》主角之一黃宗澤（Bosco）出席品牌新店開幕活動時被問到會否返內地幫手宣傳劇集時謂：「而家未知，佢哋未俾宣傳個Plan我，之後又要飛去第二到拍嘢，九月尾十月頭又開第二套戲，唔知檔期係點。（香港幾時會上？）真係唔知。」