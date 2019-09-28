【後生仔傾吓偈】與麥明詩談生育經　吳若希爆當年分手後才知陀B

無綫節目《後生仔傾吓偈》剛播出的一集以生小朋友為題，由主持馮盈盈、麥明詩 (Louisa)、陸浩明 (6號) 以及嘉賓吳若希(Jinny)，與一眾大學生KOL討論生BB的事。Jinny笑言當她陀住囡囡的時候，總是在擔心囡囡的樣子會像誰，她說：「死喇，佢究竟會係咩樣呢？我一直好擔心如果佢似佢老竇咁點算。」講到明不想囡囡長得似爸爸。她又透露當日發現自己有了BB時，已經跟她現在的老公分開了一段時間，兩人齊齊在客廳面對驗孕出來的結果。

今集有吳若希做嘉賓。(節目截圖)

而大家討論到生小朋友最大的犧牲是什麼，Louisa即展現出她暗黑和悲觀的一面，她說：「我覺得最大嘅犧牲係感情，即係投放感情，生個忤逆仔真係會好傷心。最傷心係你拍拖結婚都可以離婚或者搵過另外一個，但係你個仔係冇得搵過個，係一世㗎喎。」她又舉了一個發生在朋友身上的例子說：「我聽朋友講，做媽咪最傷心就係當個仔搵咗個好唔掂嘅新抱返嚟，原來嗰個新抱就日日激個奶奶啦，又唔畀個仔去見佢，個新抱生咗小朋友之後又唔畀佢老爺奶奶掂啲孫，仲會令到你好難受，會黑口黑面同埋畀說話你聽。個仔就會覺得咁唔好煩，唔好見喇。」所以Louisa覺得生小朋友最慘就是付出的愛得不到回報。

Louisa覺得生小朋友最大嘅犧牲係感情。(節目截圖)

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