【後生仔傾吓偈】馮盈盈唔滿意自己上鏡唔夠瘦　但男友鍾意豐滿型

無綫節目《後生仔傾吓偈》剛播出的一集以「幸福肥」為主題，由主持馮盈盈 (Crystal) 與陸浩明 (6號) 跟一眾大學生KOL去討論這個話題。Crystal大爆男友寶寶原來喜歡比較豐滿型的女生，嫌她太瘦了。Crystal表示：「我個寶寶的鍾意啲女仔有肉地少少嘅，對於我覺得自己有啲位要減多啲啲，咁樣上鏡先好睇，佢會話『你係咪傻咗呀？你已經瘦到好似埃賽羅比亞嗰啲飢餓嘅兒童，你睇你瘦到啲肋骨都凸出嚟喇，你到底係咪有厭食症？你係咪有精神嘅錯覺，思覺失調？覺得自己肥。』佢真係咁樣鬧我囉。」

今集佢哋討論幸福肥。(節目截圖)

Crystal被男友怪她過瘦了，還被對方迫她吃東西，她說：「我話我今餐唔想食得咁肥膩喇，佢就話『唔得，你同我食晒啲肥膏去，你同我食晒啲牛肉去。』我梗係唔聽佢講啦，我話唔食呀，唔食呀。」Crystal又表示會因為男朋友而影響了自己的生活習慣：「例如有段時間我話要食素，但其實寶寶又無跟我食素嘅，揀餐廳方面都有啲難，有時因為要就佢同埋其他朋友，咁我嗰餐就會放棄咗食素。同埋個作息時間，我鍾意好夜瞓，佢就返朝9晚5要早瞓嘅，於是就好難磨合。」

Crystal被佢男友嫌佢太瘦。(節目截圖)

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