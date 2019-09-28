【金宵大廈】與尹詩沛破格玩SheShe戀激吻　阮兒：好似鍚緊自己

TVB新劇《金宵大廈》播出以來叫好又叫座，更引起新一輪追劇潮。在第五單元「異夢」中，除了Alex（李施嬅飾演）和阿蕭（陳山聰飾演）的前世故事精彩外，飾演舞女的莎莎（阮兒飾）和芳芳（尹詩沛飾）的同性戀悲慘故事，亦相當破格，讓觀眾驚喜不斷！

劇集講到芳芳與莎莎全盤托出製造死亡假象的來龍去脈，原本打算雙宿雙棲的她們更在雨中熱吻，但卻被狗強（李家聲飾）尋獲，逼問二人贓款之下落，最後二人分別被強姦後虐殺和自殺，SheShe戀以悲劇收場。阮兒接受《香港01》訪問時就講到這個角色相當富有挑戰性，至於最令觀眾難忘的SheShe親熱戲，她就稱：「之前完全未試過同女仔拍親熱戲，但好彩對手尹詩沛本身同我係好姊妹，所以唔會覺得尷尬同抗拒。但其實鍚女仔嘅感覺真係好唔同，似鍚返自己咁。（事前有冇同男友衛志豪備案？）冇呀，但佢睇完之後有話覺得我唔夠愛尹詩沛，嫌我哋唔夠激，但其實本身喺60年代係含蓄啲。其實同尹詩沛之前都拍過床戲，我哋關係好搞笑。」

原來莎莎係假死，而且同芳芳係一對同性戀人！（電視截圖）

二人更在雨中激吻！（電視截圖）

點撃下圖重溫超爆劇情！

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阮兒亦講道與尹詩沛拍攝SheShe親熱戲時亦發生一件恐怖事件：「我本身好細膽又好怕黑，所以喺片場都唔夠膽自己一個人周圍走，成日都疑神疑鬼。咁拍淋雨戲嗰晚，我就見到喺山上面有個黑影，勁驚以為自己撞鬼，點知原來係揸水車嘅工作人員嚟，自己嚇自己。雖然拍嘅時候好凍，但最慘唔係我同尹詩沛，其實係𡃁妹（李綺雯飾），佢要全部瞓喺地，飲晒啲污槽水！」

𡃁妹原來先係最慘！（電視截圖）

本身係好姊妹！（IG/@yuenyeechloe）

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而阮兒亦特別提到自己與前輩李家聲的對手戲，她稱：「呢部劇好似係聲哥最後一部劇，佢真係好專業，因為嗰場強姦戲，初初我都覺得好驚，但可能佢係武指出身，有教點扯我啲頭髮，效果會逼真啲又唔會整痛我，真係好專業，好多謝佢。」阮兒又指希望劇集能夠有續集，因為劇集的迴響比意料中大很多，而且每一個單元故事的穿插都做得好好。

聲哥喺劇中又真係好恐怖！（電視截圖）

目睹芳芳被殺後傷心欲絕而自殺身亡！（電視截圖）