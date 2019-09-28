【金宵大廈．專訪】靚寶免試鏡入廠即開工　李施嬅：佢識聽Action

由陳山聰、李施嬅主演的TVB懸疑劇《金宵大廈》播出後，曲折離奇的劇情大獲好評，更獲網民大讚有潛質成為今年的神劇！劇集更帶挈劇中一眾主角人氣急升，就連貫穿整部劇的黑貓──「靚寶」亦成為大家討論的焦點。「靚寶」除了在戲外成功收服陳山聰，令他克服恐貓症，當日牠難得到訪《香港01》，可愛的萌樣即俘虜大批貓奴包圍，而「靚寶」表現淡定沉穩，甚有大將之風！

「靚寶」真係可愛到暈呀！（葉志明攝）

唔講以為「靚寶」搞緊Fan Meeting！（葉志明攝）

「靚寶」深得劇中演員喜愛，李施嬅接受訪問時亦大讚「靚寶」相當有靈性：「佢拍攝嘅時候得5個月大，但佢都識得聽Action，識得做戲，你叫佢走位，示範一次就會識得行，所以我都覺得係一件幾奇怪嘅事。雖然好多人都好驚同動物拍戲，但『靚寶』係冇難度。」貓識得聽Action？真是聞所未聞、見所未見，但當看到「靚寶」在劇中的表現以及牠的「真身」有別於一般貓的高傲性格，乖巧可愛，馬上深信不疑。

「靚寶」當時只有5個幾月大咋！（劇照）

眼神係咪交足戲先？（電視截圖）

「靚寶」接受訪問，喵！（葉志明攝）

「靚寶」兩歲已為人父 全因一次意外

主人Melaine抱住淡定的「靚寶」介紹道：「其實佢係一隻暹羅混英短嘅貓，原名叫Mavis，是一名男仔，今年兩歲。佢比較動靜皆宜，因為佢由細到大都同我兩隻狗一齊大，性格都好似狗。佢嘅嗜好就係黏着我，其實佢冇咩其他嗜好。佢比起我屋企嘅另外5隻貓，比較冷靜文靜啲，俾人恰嗰個嚟嘅，俾他老婆恰，仲有佢啲仔恰。（佢係爸爸？）其實係我們有一次唔小心，爸爸唔記得關門，喺佢絕育之前同我另一隻緬因貓，唔小心生咗4隻貓BB，1隻女仔，3隻男仔。但好不幸地，冇一隻似佢，全部都似媽媽。佢又唔似一般爸爸，咁人性化，反而係媽媽照顧小朋友比較多，佢就好似一個打機嘅爸爸，終日沉淪打遊機，完全唔理啲小朋友。」

「靚寶」家有嬌妻！（IG/@melaine_mml）

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黑猫是不祥之物？ 主人：阿媽都有問係咪好恐怖

自古以來，有不少關於黑貓的傳說和迷信。例如在英國和愛爾蘭，牠們是吉祥的象徵，代表著繁榮。然而在歐美國家，黑貓卻被視為不吉祥。又有傳說黑貓是陰間大門的守護者，在月黑風高的夜晚，更會勾魂奪魄……主人Melaine亦稱：「初初屋企人都會問點解你會養黑貓？阿媽都會問係咪好恐怖？成日黑口累面，冇咩表情。可能黑貓給人感覺係神秘、詭異同做靈探等等，但其實佢同一般貓係一樣。問到「靚寶」是否特別有靈性時，主人Melaine就笑稱：「梗係唔會啦，佢同普通貓係一樣，只不過佢睇到啲會飛嘅嘢會比較有興趣，同普通貓嘅特性一樣，冇咩特異功能。但係有一個好奇怪嘅現象就係佢太黑，我夜晚見淨係見到佢對眼。」

「靚寶」好精靈！（IG/melaine_mml）

「靚寶」靠靚樣免試鏡 一入廠即開工

問到「靚寶」拍劇前，有冇參與試鏡環節，主人Melaine稱：「冇呀。有朋友介紹，咁我就Send啲相畀佢，度下個Size畀佢。咁佢就話OK喇，你可以嚟試吓。（一入嚟就拍？）係呀。（事前有冇咩準備？）可能佢兩個大嘅時候我已經會帶佢出街，令佢比較沙膽，呢啲算唔算訓練？都算嘅。（好多人都讚「靚寶」係天生演員。）我都覺得嘅，但如果再嚟一次，我都不知道佢情況係點，但嗰陣佢已經好叻，喺我心目中已經係100分。

對所有嘢都好好奇！（葉志明攝）

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助「靚寶」發展演藝事業：佢嘅一生並唔係好多

劇集出街後，「靚寶」人氣並不亞於其他演員，問到會否大力發展牠的演藝事業時，主人Melaine突然感觸講到：「有機會嘅話，我都會盡量畀佢喺鏡頭前面，因為對我嚟講，有冇酬勞都冇所謂。因為拍佢嘅每一樣嘢都係一個記錄，係一個記念。因為佢哋一生並唔係好多，可能突然會（感染）貓瘟，所以會很珍惜每一段時間。嚟緊我都會有小朋友，所以都好想佢同小朋友，喺有生之年，都會教導小朋友如何去愛護小動物。」

講起「靚寶」，主人Melaine相當感觸！（葉志明攝）

最後，主人Melaine亦感謝劇組：「其實都係大家嘅努力，先有呢部劇嘅成果。冇佢哋，都唔會拍得我個仔咁靚。另外，我都好想多謝觀眾嘅支持，我都唔會有會有動力企出嚟同大家講黑貓唔係唔吉祥嘅嘢，同埋我哋都要支持領養絕不棄養。」

二人的感情真的好到不得了！（葉志明攝）

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