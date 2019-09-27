【金宵大廈】劇集細節位落足心機　拆解金宵書店海報突變之謎

TVB劇集《金宵大廈》自播出後反應熱烈，掀起煲劇熱潮。每個單元故事都充滿懸疑奇幻情節，吸引觀眾追看。除了一眾演員表現出色之外，劇中的情景、道具都落足心機，觀眾更人人福爾摩斯上身，拆解劇集謎團，當中在《鴉烏》中出現的兩張海報，原來都暗藏玄機！

東東（鄭耀軒飾）最後忘記了小惠（高海寧飾）與忠廣（陳嘉輝飾），選擇留在異空間，這個結局好悲傷。（電視截圖）

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劇集日前播出的單元故事《鴉烏》中，東東（鄭耀軒飾）被「鴉烏婆」捉走後留在異空間，小惠（高海寧飾）與忠廣（陳嘉輝飾）發現大廈內住客都失去了對兒子東東的記憶。阿蕭（陳山聰飾）到金宵書店向林老師（劉江飾）打探，這場戲中書店內有兩張海報，其中一張是Los Angeles（洛杉磯）城市景，另一張是《The Addams Family》的海報。有眼利的網民發現這兩張海報在鏡頭閃了一下後突然變化，原本的「Los Angelas」變成「Los Angeles」，而「Adams Family」就變成「Addams Family」。更有網民推測這個「D」代表「Death（死亡）、Disappear（消失）」，預示了東東的下場。

金宵書店內有一張洛杉磯的城市景海報，印有「Los Angelas」。（電視截圖）

原本海報上印的是《The Adams Family》，後來閃了一下。（電視截圖）

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對於這一幕，編審羅佩清接受《香港01》訪問時，就解釋了背後的原因：「因為《The Addams Family》本身係一個曼德拉效應裏面經常引用嘅例子，所以我哋就擺咗落去，玩味一下㗎啫，觀眾嘅觀察力同想像力都好強。」

《The Addmas Family》是著名黑色喜劇，後來曾被改編為電影、漫畫。（電影海報）

其實無論是「Los Angeles」抑或是《The Addams Family》，兩者都是曼德拉效應的經典例子。Los Angeles（洛杉磯）是美國加州的著名城市，初期的主要居民為西班牙後裔，所以洛杉磯的英文名Los Angelas在西班牙文中是「天使之城」的意思。不過現時大家所用的拼法就是「Los Angeles」，有一說法是最初洛杉磯的英文名確實是「Los Angelas」，但之後有很多人都串錯，將「a」變成「e」，久而久之，大家就以「Los Angeles」作為洛杉磯正確的英文名。

據知洛杉磯的英文名原本是「Los Angelas」，在西班牙文中是「天使之城」的意思。（YouTube影片截圖）

而著名黑色電視喜劇《The Addams Family》，現時在網上搜尋的資料都是「Addams」，不過有人指出其實劇名應該是《The Adams Family》，但由於大部分記憶中都是兩個「D」的《The Addams Family》，所以才會沿用至今。以上兩個例子都是大家談及曼德拉效應時經常會用的例子，編審在劇中加入了這兩個細節位，可見背後都花了不少心思！

林老師（劉江飾）拿的這本書書名是《曼德拉：自由之路》，與曼德拉效應呼應。（電視截圖）