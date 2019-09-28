【金宵大廈】旗袍Look靚絕舞廳　尹詩沛：扮舞女經驗終於大派用場

尹詩沛（Nicole）入行多年，多數被安排飾演一些「風塵女子」的角色，因而有「大台御用妓女」的封號。在新劇《金宵大廈》中，她就繼續飾演舞女「芳芳」，但不同的是她與舞女「莎莎」（阮兒飾）竟然是一對同性戀人。對於這個劇情設計，她亦指相當驚喜：「啱啱收到劇本嘅時候，我真係覺得好精彩，有種『我咁多年嘅舞女經驗終於可以大派用場』，我一定要捏得更加好！」

這一幕是全個單元的高潮位！（電視截圖）

製作難得認真 尹詩沛：真係拎我隻耳仔倒模

在單元《異夢》中，講到「芳芳」為了與「莎莎」雙宿雙棲，利用被狗強（李家聲飾）殺死「雯雯」（李綺雯飾）之屍體來偽造成莎莎已死亡之假象，但最後二人分別被狗強手下強姦後虐殺和自殺。首次演SheShe戀的Nicole與阮兒更有大膽親熱戲，她接受《香港01》訪問時指：「因為本身同阮兒比較熟，當知道佢係對手嘅時候都有種輕鬆咗嘅感覺，因為本身比較熟就可以有多啲交流，情感部分可以爆發多啲。同埋Kiss嗰場本身劇本都寫得好好，所以我哋一嚟就好入戲。」Nicole更爆原本她被割耳仔一幕，是真的割她的耳仔：「真係割我隻耳仔嘅倒模，我第一次被倒模，所以隻耳仔嘅像真度都好高。」可見，今次劇集製作的相當用心。

割耳仔！（電視截圖）

演技大爆發！（電視截圖）

點撃下圖睇Nicole演技大爆發！

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至於有網民讚Nicole靚絕「金宵舞廳」，認為「芳芳」比「莎莎」更應該是頭牌，Nicole稱：「其實我都好想試下阮兒個角色，因為呢段角色上兩個都係長髮美女，但角色上我係Men過阮兒，我都想試下做嬌滴滴啲。」對於被阮兒講到Nicole分別都有與她和男友合作，她笑言：「係呀，係呀。喺《完美叛侶》我同衛志豪有床上戲，我第一次嘅床戲，而第一次嘅SheShe就係同阮兒。」

果然靚絕「金宵舞廳」！（IG/@nicolewanseepui）