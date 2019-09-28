【金宵大廈】編審羅佩清確認Coco旭輝難逃宿命：否則唔會有下世！

TVB劇集《金宵大廈》劇情引人入勝，吸引大批劇迷追看。在昨晚（27日）結束的單元故事《異夢》中，講述了Coco（李施嬅飾）與劉旭輝（陳山聰飾）之間的一段情，當中也包含了更多關於Alex（李施嬅飾）同阿蕭（陳山聰飾）前世的線索，不過有追看的觀眾就會發現，昨晚的劇情與單元故事《夢》（第1至2集）中阿蕭見到的畫面有出入，不少網民都期待兩人會有圓滿的結局！

Coco（李施嬅飾）同旭輝（陳山聰飾）一起經歷了很多事，兩人在贏錢後食飯慶祝，漸生情愫。（電視截圖）

兩人在儲物櫃找到巨額贓款，更在賭場大有斬獲。（電視截圖）

床上纏綿 前世今生命運接連

在昨晚（27日）的第10集裏，Coco同旭輝在儲物櫃找到巨額贓款，驚喜萬分，更在賭場大有斬獲，加上多種因素，兩人漸生情愫。Coco同旭輝講自己的夢想是做空姐，可以免費坐飛機周圍去。她更表示曾夢見自己真的做了空姐，而旭輝就是大廈保安，兩人更相約看流星雨，這一切正正就是Coco來世Alex遇到的事。之後Coco同旭輝在沙灘上纏綿，同時畫面切換到Alex與阿蕭在床上纏綿，可以引證前世今生的命運是連接的。

Coco同旭輝講自己的夢想是做空姐，而她的來世Alex正正就是空姐。（電視截圖）

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穿越時空 賊人死法相同

《異夢》與劇集第一個單元《夢》的情節有呼應，在60年代追殺Coco和旭輝的三名雄哥（何啟南飾）的手下都死於非命，分別是被老鼠咬死、被水晶吊燈砸死、墮樓身亡。而回顧第2集的劇情，阿蕭在地牢遇到三名劫匪，三名劫匪的死法與60年代的相同，前世發生的事，在今生都有應驗。

狗強（李家聲飾）捉咗Coco，威脅旭輝。（電視截圖）

其中一人被水晶燈砸死。（電視截圖）

點擊下圖對比前世今生賊人死法：

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阿蕭回憶與《異夢》結局有出入？

在第2集中阿蕭被劫匪要脅打開荒廢舞廳通往鐘錶行的通風口，當他爬上鐵梯撬通風口時，眼前突然閃過一些畫面，而這些畫面就是他的前世旭輝所經歷的事：莎莎（阮兒飾）婆婆（羅蘭飾）慘死、舞廳眾人為莎莎舉行法事、雯雯（李綺雯飾）滿身鮮血、巨額贓款、靚寶等。之後阿蕭在帶着Alex逃走途中被劫匪開槍所傷，而在前世旭輝也被雄哥開槍射傷，Coco與旭輝逃到碼頭……這個結局與《異夢》中Coco與旭輝的下場不同，有網民猜測或許兩人的命運已改寫，並不是林老師（劉江飾）一直說的兩人是悲劇收場。

在第2集中阿蕭被劫匪要脅打開荒廢舞廳通往鐘錶行的通風口，當他爬上鐵梯撬通風口時，眼前突然閃過一些畫面，而這些畫面就是他的前世旭輝所經歷的事。（電視截圖）

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編審解畫：旭輝與Coco死了！

不過劇集編審羅佩清在接受《香港01》訪問時，就透露其實60年代的劇情未完：「Coco同旭輝嘅故事未完，會有新發展。阿蕭見到的，某部分已應驗咗，其餘都會再有交代。可以肯定的是旭輝和Coco都死了，否則就不會有下一世。」所以這樣看來Coco與旭輝的結局注定無法改寫，以悲劇告終。

劇集編審羅佩清透露Coco同旭輝的故事未完，而且兩人最後都死了，注定悲劇收場。（劇照）