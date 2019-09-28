【多圖】菊池梨沙嫁TOKIO隊長城島茂　新娘不止寫真偶像咁簡單

日本藝能界巨頭Johnny's事務所最近人事大變天，深受已故創辦人Johnny喜多川看重的「瀧與翼」前成員瀧澤秀明搖身一變成為副社長，而旗下組合「TOKIO」亦有新消息，但並非再有成員退團，而是48歲隊長城島茂宣布迎娶細24歲水着女星菊池梨沙。

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菊池梨沙年紀僅及自己一半 城島茂承認太太懷孕

城島茂今日（28/9）早上在直播節目《週刊ニュースリーダー》（週刊News Reader）便親身公布喜訊，不但直認今日正式登記結婚，更承認菊池梨沙現正懷孕。同日下午，他又召開記者會進一步交代，透露菊池梨沙現時陀B四個月，預產期是來年3月，而婚禮、婚宴日期尚未落實：「作為家庭支柱，我會比以往更加努力。」又指今日比30多年前初踏舞台更緊張。

城島茂又稱自己與菊池梨沙在四年前認識，見面數次後便開始交往，直到今年1月正式求婚。提到兩人相差24歲，城島茂即尷尬苦笑：「這是我最不想說的部份，她的母親年紀比我還輕，爸爸和我年紀差不多，不過因為她的個性讓我們克服年齡的距離，讓我感覺到年齡差距並不是太大的問題。」

城島茂今日（28/9）召開記招公布婚訊，並承認菊池梨沙已陀B四個月。（Twitter/@livedoornews）

初中已入行 身材標青半紅不黑

1995年出世的菊池梨沙在初中時期已經入行，在多套電影、電視劇中亮相，在2017年更推出寫真短片《Catch Me》。雖然菊池梨沙樣貌標緻，亦擁有惹人艷羨的好身材，但始終未能闖出名堂，知名度遠遠不及老公城島茂。除了是寫真偶像，菊池梨沙更有一個特別身份──官能小說作家。2017年，她便透過《週刊プレイボーイ》（週刊Playboy）推出小說《蜜の味。～支配と従属～》（蜜之味。～支配與從屬～），故事不但「少少鹹多多趣」，更配上大量她自己的性感相，完美突顯她才色兼備的特質。

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