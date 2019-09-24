三吉彩花IG直逼百萬人氣急升　擊敗新垣結衣贏得三浦春馬芳心？

23歲的日本演員兼模特兒三吉彩花近日因為出演周杰倫的新歌MV《說好不哭》女主角人氣急升，獲得華語地區粉絲的大量關注，Instagram追蹤人數更快突破100萬大關。然而這位氣質非凡的清純系女神，已經名花有主，男友更是新垣結衣的前緋聞男友－三浦春馬。

三吉彩花在周杰倫新歌《逆好不哭》MV中擔任女主角。（YouTube截圖）

三吉彩花氣質非凡，清純味十足。（網上圖片）

29歲的三浦春馬與三彩吉花拍拖前，緋聞相當豐富，而最出名的與國民女神新垣結衣的一段情。三浦春馬與新垣結衣於2007年因合作電影《戀空》結緣，後來被指戲假情真，然而二人卻從來未有承認戀情，之後三浦春馬先後與蒼井優、女舞者菅原小春拍拖，緋聞無疾而終。

新垣結衣是清純系的表表者。（Instagram：@aragakiyui_fanspage）

三浦春馬與新垣結衣於2007年因合作電影《戀空》結緣，後來被指戲假情真，緋聞傳了多年。（網上圖片）

而二人卻從來未有承認戀情。（網上圖片）

直到2017年，三浦春馬被爆嫌前女友菅原小春太強勢而結束一年情，日媒盛傳回復單身的三浦春馬重投清純女生的懷抱，與新垣結衣舊情復熾世紀大復合，但去年卻被踢爆戀上年輕6年的同門師妹三彩吉花。

三浦春馬曾與女舞者菅原小春拍拖，有知情人士爆料指他覺得菅原小春太強勢而分手。（網上圖片）

三浦春馬2017年被爆與菅原小春結束一年情。（菅原小春IG：@kokokoharu）

三吉彩花與三浦春馬上年被日本雜誌影到二人到酒吧約會，凌晨離開時更貼心讓女方穿上自己的黃色衛衣，再齊齊搭的士回到三浦春馬的住所，令地下情浮上水面。二人同屬經紀公司Amuse事務所，因此早就以師兄妹見稱，三吉彩花更於2013年看三浦春馬的舞台劇《五右衛門ROCK3》與對方合照過。二人之後一直未有合作，直到於2017年9月齊齊為雜誌拍攝，不過當時三浦春馬仍與菅原小春拍拖，只是單純的師兄妹關係。

三吉彩花於2013年看三浦春馬的舞台劇《五右衛門ROCK3》。（微博：@三浦春馬）

三浦春馬上年被踢爆戀上三吉彩花，二人在晚上約會。（livedoor）

當時二人於凌晨離開時，三吉彩花身上穿着三浦春馬的黃色衛衣。（livedoor）

新垣結衣VS三吉彩花點揀好？