【多圖】日本名模岡田紗佳長期在家「劈腿」　最後令下肢無力腳軟

日本著名模特兒岡田紗佳，天使臉孔外，還擁有170cm身高，被譽為9頭身美女，但原來修長美腿，卻有著不能久站的死穴，影響到她的模特兒工作。她直至近日上日本健康綜藝節目《名醫のthe太鼓判》，才發現她的小腿血管早已萎縮，肌肉無力，究竟岡田紗佳為何會有這個病況？節目組在她的寓所裝上攝錄機，終於揭開了她的不良生活習慣。

岡田紗佳不但是模特兒，更是日本職業麻雀選手。（岡田紗佳IG圖片）

女星岡田紗佳不但是著名模特兒，亦是一名日本職業麻雀選手，但原來擁有修長美腿的她，雙腿不能久站，不時要倚著牆或扶著東西，而她上健康綜藝節目《名醫のthe太鼓判》，獲安排到診所檢查，才發現她雙腳末端血管，竟然接近全部消失，被指是「幽靈血管」，為了找出血管萎縮之謎，節目組在岡田家中裝置攝錄機，終於解開岡田雙腿不能久站的原因。

岡田紗佳雖然擁有修長美腿，卻有不能久站的問題。（Youtube影片截圖）

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岡田紗佳腳部末端的血管已經萎縮，導致喪失部分功能。（Youtube影片截圖）

岡田紗佳在家的不良坐姿，導致她的小腿肌肉無力，血液流通不暢。（Youtube影片截圖）

岡田原來在家中有很多不良習慣，會在家中梳化Hea住打機，她慣性張開雙腿，又或者將腿放在梳化手柄，至於在床上玩手機時，也會把腳抬高，甚至刷牙也是抬起其中一條腿，種種不良姿勢，令她下半身的肌肉無力，而雙腳血管長期血液流通不暢順，也會導致雙腳末端的血管退化，因而喪失部分功能，難以久站，而節目中醫生建議一種簡單運動，可以讓雙腿回復健康。

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拯救小腿血管運動：