網傳TVBuddy屬TVB大樓僭建物　屋宇署去信要求清拆

TVBuddy是TVB的吉祥物，在將軍澳電視城正門的員工出入口天台，就放置了一隻巨型TVBuddy塑像。不過近日有Facebook專頁懷疑該塑像屬僭建物，所以去信屋宇署查詢，專頁表示屋宇署已回覆確認該塑像實屬僭建物。

有Facebook專頁指屋宇署已經確認電視城門口的TVBuddy屬違法僭建物。（資料圖片）

Facebook專頁「專業清算師」早前於網上表示屋宇署已經確認電視城門口的TVBuddy屬違法僭建物。專頁附上屋宇署回覆信件，該署表示已派顧問公司到電視城視察，指職員進出的天台有僭建物，按現行對僭建物的執法政策，已向有關業主發出清拆令，敦促TVB盡早自行清拆有關僭建物。《香港01》向TVB查詢相關事宜，但未獲回覆。

Facebook專頁「專業清算師」附上屋宇署回覆信函，根據內容顯示，該署已向有關業主發出清拆令，敦促TVB盡早自行清拆有關僭建物。（FB截圖／專業清算師）

TVBuddy首見於2007年1月29日無綫電視的新年宣傳片《盛世連年》，自此成為TVB的吉祥物。根據設定，TVBuddy是由2107年乘飛船來到現時的香港，為TVB宣傳。它的四個「任務」：「帶歡喜給大家」、「宣傳無綫電視的節目」、「講述高清電視的發展」、「宣揚08北京奧運」。