【10.1國慶】王祖藍現「一國兩制」花車　網友：高興得像個孩子

為慶祝中華人民共和國成立70周年，今日（10月1日）在北京舉行閱兵儀式之外，當中還增加一項少有的節目就是「群眾遊行」，超過10萬名來自各族各界與各行各業的代表，以花車的方式向祖國致敬，是次國慶活動更被喻為是史無前例的盛大。

當中在「一國兩制」的方陣花車上，有細心的網友發現有王祖藍出現，興高采烈地揮舞着國旗向祖國致敬，這一個舉動令廣大網友無比感動，還直言他是香港唯一代表的藝人，實在太有排面，走向人生巔峰了。

今年國慶「群眾遊行」是一大亮點。（七百里加急遞煎餅微博圖片）

39歲的王祖藍身穿金亮色的西裝外套，梳著旁分頭整個人看起來精神抖擻。在港澳台同胞組成的「一國兩制」方陣花車上，他被安排在最側邊的位置，非常高興地揮舞着國旗，滿臉笑容地向祖國致敬。不少網友見到這一幕都被他的笑容所感動，因為他整個狀態無比開心地像一位小孩，非常歡樂又可愛。大家在微博留言紛紛說道：「太有排面了」﹑「高興得像個孩子」﹑「笑得是真心高興」…...許多網民都表示為他感到驕傲。

王祖藍（右一）興高采烈地揮舞國旗向祖國致敬。（七百里加急遞煎餅微博圖片）

而王祖藍本人亦有在微博寫下29字為祖國致敬：「慶祝中華人民共和國成立70周年！祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安！」短短時間之內就獲得超過10個讚。而王祖藍今次是香港唯一一位藝人代表站上「一國兩制」方陣花車上，絕對是他人生一大的成就。