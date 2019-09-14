【中秋晚會】 黃曉明baby分開表演惹婚變　一個舉動令網友更相信

近來41歲的黃曉明與30歲的Angelababy（楊穎）屢傳婚變，昨（13日）齊齊登上央視（中央電視台）中秋晚會，可是二人卻是一前一後分開表演，就連事後的採訪都是分開的，令婚變一事又成話題。另外，網友亦眼見黃曉明唱《但願人長久》之時，臉部表情非常生硬而且對嘴唱歌顯得不自然，令他又登熱搜成為話題人物。

王祖藍﹑李亞男合唱《想把我唱給你聽》。（網上截圖）

中秋佳節寓意著「人月兩團圓」，在是次中秋晚會中央視邀請了幾對明星夫妻出席，而且都是雙雙對對恩愛合唱，包括香港代表王祖藍﹑李亞男合唱《想把我唱給你聽》，過程中二人不時甜蜜對望，男方又在眾目睽睽之下幫女方整理頭髮，這個暖男舉動令台下觀眾嘩然。另外，內地男星包貝爾與老婆包文靖就齊齊合唱《小酒窩》，二人全程拖手對望合唱，恩愛的畫面令觀眾感到非常幸福。

包貝爾﹑包文靖合唱《小酒窩》。（網上截圖）

可是黃曉明與Angelababy就分開合唱，黃曉明就最先出場與伊麗媛合唱《但願人長久》，唱歌的時候黃曉明整個人顯得非常拘謹，被網友指出臉部表情非常生硬，看起來心事重重似的，而且咪高峰離嘴巴的距離亦遠被質疑就算是假唱亦要唱得專業些，整個畫面令不少觀眾看得非常尷尬。而之後Angelababy就與蔡國慶合唱《回家的路》，一身白色華麗服裝登場的她非常漂亮，配合她的甜美歌聲，整個表演非常養眼。但是夫妻二人前後腳表演，卻令許多網友心中起了疑問，為什麼不一起合唱呢？懷疑他們已經離婚了。

黃曉明同伊麗媛合唱《但願人長久》。（微博圖片）

黃曉明唱歌的時候表情非常生硬。（網上截圖）

事後有細心的網友更發現，當嘉賓們表演完畢之後，王祖藍夫婦﹑包貝爾夫婦都是共同接受央視採訪，但黃曉明與Angelababy就分開接受訪問，這一個舉動更令網友坐實他們已經離婚了，不少網友留言說道：「肯定離了」﹑「各唱各的離婚了」﹑「多久沒同框了大家心裡沒數嗎」…假若最後宣布離婚大家都不意外。

Angelababy與蔡國慶合唱《回家的路》。（視覺中國）

網友留言認為二人已經離婚了。（微博截圖）

睇更多中秋晚會精彩畫面：