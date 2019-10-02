【多圖】迪麗熱巴時裝周造型出事　完美比例驚變五五身

內地90後小花迪麗熱巴擁有精緻的五官、率直的性格，深受粉絲喜愛。身高169CM的她身形高䠷，每次出席活動都憑着得天獨厚的條件驚豔全場！日前迪麗熱巴獲邀出席巴黎時裝周活動，一身貴氣造型霸氣十足，不過在網上流傳的幾張相中，迪麗熱巴的一雙修長美腿不再，更驚現五五身！

迪麗熱巴一向深受粉絲喜愛，舉手投足都仙氣滿瀉。（嘉行迪麗熱巴工作室微博圖片）

迪麗熱巴身穿金絲繁複花紋連身裙，風格奢華又復古，盡顯貴氣。擁有新疆維吾爾族血統的她，五官立體，鼻高高，下巴尖尖，側面完全經得起鏡頭的考驗。不過在全身相中，一向被喻為「零死角美女」的迪麗熱巴，竟然變成又肥又矮，身上的連身裙和靴，更將她的整個身材比例變成五五分，與過往有很大差別，不少網民都大嘆女神昔日的完美比例不再：「這衣服顯得又胖腿又短」、「攝影師出來挨打」、「身材優點都遮住了」、「怎麼變一米五了」。

迪麗熱巴日前獲邀出席巴黎時裝周活動，側面睇完全凸顯出她立體的五官。（Twice-Chic微博圖片）

不過在全身相中，迪麗熱巴的一雙修長美腿不再，驚現五五身！（Twice-Chic微博圖片）

被粉絲評為「腿精」的迪麗熱巴，一雙修長美腿令不少女士羡慕，上月初她盛裝打扮出席「第17屆電影表演藝術學會獎頒獎典禮」，就憑着希臘女神造型靚絕全場！以一身香檳色薄紗高衩長裙上陣的她，露出一邊膊頭，走向簽名區時，一雙長腿更若隱若現，非常性感。看來迪麗熱巴今次出戰巴黎時裝周失手，完全是因為造型師有失水準！

迪麗熱巴身穿薄紗高衩長裙，一雙長腿若隱若現！（嘉行迪麗熱巴工作室微博圖片）

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