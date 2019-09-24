【多圖】迪麗熱巴被踢出「新疆四美」　咩原因輸畀呢位新人？

內地娛樂圈有不少來自新疆的靚女，她們的五官精緻，有特別的氣質，當中最受歡迎的莫過於稱為「新疆四美」︰佟麗婭、古力娜扎、麥迪娜和迪麗熱巴，其中以迪麗熱巴在短時間內憑在2017年電視劇《三生三世十里桃花》的演出而極速走紅，成為新一代女神，不過近日她的地位就受到另一位新疆美女的挑戰，令「新疆四美」要重新洗牌。

迪麗熱巴是公認的美女。（微博圖片@嘉行迪麗熱巴工作室）

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近期，有網民投票選中「新疆四大美女」，近年人氣急升的女星迪麗熱巴卻意外落榜，由一位後起之秀趕上，她就是只有23歲的新星哈妮克孜，雖然她在去年才正式跟電影公司簽約，而且暫無代表作，但在綜藝選秀節目《國風美少年》的表現引起網民關注，憑「敦煌舞蹈」的表演上了熱搜，其後馬上被男星陳赫簽下成為藝人，內地網民評價為「敦煌壁畫上的仙女走入凡塵」，簡直是仙女下凡一樣。而客觀條件上只有23歲的她比迪麗熱巴年紀小4年，實在是前途無可限量。

哈妮克孜在節目上表演過敦煌舞。（微博圖片@mvfans）

而迪麗熱巴其實從小學習舞蹈、鋼琴及小提琴等才藝，並識多種語言，多才多藝，她在2013年出道後，在近年更憑《三生三世十里桃花》的演出而爆紅，深受觀眾喜愛，不過人紅是非多，近年她被爆出多則負面新聞，例如被評演技差和傳在片場耍大牌等，更在內地票選最討厭女星中榜上有名，如今跌出網民心目中的「新疆四美」，結果似乎是理所當然。

哈妮克孜是一位有潛力的新星。（微博圖片＠哈妮克孜）

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而其餘三位仍然「榜上有名」的美女是古力娜扎、佟麗婭和麥迪娜。古力娜扎在16歲開始就做平面模特兒，在北京電影學院畢業，早期有「北影校花」之稱，一出道就因演電視劇《軒轅劍之天之痕》「小雪」一角而備受關注。佟麗婭在比古力娜扎較早出道和走紅，她的美貌也是公認的。而麥迪娜在2010年因參演《新還珠格格》中「含香」一角出道，雖然外表也是美豔，不過星途就發展一般，未有太大發揮的機會。

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