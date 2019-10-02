【街坊財爺】黃智雯被胸襲片段流出　真兇竟然係……

由鄭則仕、苑瓊丹、黎諾懿、黃智雯及邵美琪主演的新劇《街坊財爺》今個星期進入結局篇。原來除了劇集輕鬆搞笑的故事引人入勝外，戲外亦有不少笑料。日前，TVB公布一條拍攝時的幕後花絮片段，片中竟有黃智雯胸襲的畫面……

黃智雯被胡說八道會的好姊妹改花名叫「阿Dus」，皆因她經常都會做出一些傻氣的行徑，鏡頭背後在大家心目中烙下了憨厚可愛的形象。而日前在《街坊財爺》的幕後花絮片中，黃智雯在拍攝現場亦發生不少笑料！當中講到她到醫院探望黎諾懿，在重拍她移動病床的隔簾時，竟不幸被隔簾襲中，被打中的她更跌在病床上，雖然相當可憐，但亦相當好笑。

黃智雯與黎諾懿在劇中有大量的對手戲！（劇照）

普普通通拍一場拉簾戲都出事！（網上截圖）

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而她與黎諾懿另一場車上戲時，她又無端被收音咪胸襲，當時黃智雯更激動問道：「邊個摸我？」對此，黃智雯接受《香港01》訪問時被問到真兇是否收音師時，她就笑言：「好似收音師唔喺度，因為拍攝嗰陣㗎車突然高速向後傾斜，所以就唔小心撞到。」問到她拍攝時為何經常發生不幸事件，黃智雯稱：「都唔係不幸事件啦，但拍劇經常遇到唔同嘅事而需要NG，多數都係因為我太『論盡』同大懵整到啲道具，所以睇返啲NG片都好好笑。」

而她與黎諾懿另一場車上戲又出事！（網上截圖）

點撃下圖睇Ｍandy被胸襲畫面！

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不得不提，劇集播出後不少觀眾都大讚黃智雯越來越後生，黃智雯亦笑稱：「真的，因為拍得開心囉！所以心態真的很重要，做多點自己有passion（熱情）的事情，保持追求探索的心，是我在『正向心理學』課程最大的得著。」

不少觀眾都大讚Mandy後生咗好多！（IG/@wong_manman）