【金宵大廈】馬貫東演宅男偷窺歐陽巧瑩　激動澄清：我唔係變態

前晚((30日)《金宵大廈》播出的單元故事「洞」講述馬貫東 (Mark) 飾演宅男李家俊，經常偷窺住在隔壁的Mia (歐陽巧瑩 飾)，甚至去到不能自拔的地步，每天都要偷窺才安樂，予人一種變態的感覺。Mark之前在《愛‧回家之開心速遞》入面飾演博士一角而成功入屋，該角色是個正直陽光青年，與今次的變態宅男一角好唔同，他接受《香港01》電話訪問時，就為自己的角色澄清說：「我唔係變態㗎，亦都唔係咸濕，只係好奇啫。」

馬貫東飾演宅男李家俊。(劇集截圖)

他為大家拆解當中的謎團，既然他不是變態也並非咸濕，那麼他是為什麼要每天偷窺Mia呢？Mark解說：「其實係個洞本身有魔力，令到我個角色根本抗拒唔到，就算用紙封住都無用，又試過用泥膠塞住個洞都唔得，舊泥膠係會自己彈返出嚟嘅。我完全係被個洞嘅魔力吸引住我去偷窺Mia，不過到最後都可以擺脫到佢，雖然個洞無消失到，但係我已經唔會再去偷窺。」而這個魔洞除了李家俊，就連李施嬅飾演的Alex亦看得到，也只有他們兩人可以看到。

Mia身材惹火。(劇集截圖)

Mark直言今次演這個角色很有挑戰性：「佢個性格比較複雜，係雙重人格，平日畀人欺凌，於是返到屋企就Keep住做鍵盤戰士上網鬧人發洩，又攻擊Mia，個角色好陰沉，但佢內心其實係善良嘅。拍攝過程中最難係要對住道牆做戲，因為我見唔到Mia喺度做咩嘅，純粹係靠幻想，有劇組人員喺度形容畀我知Mia做緊咩，等我可以入戲去演，不過到套劇播出街時，我先發現原來同我幻想嘅係唔一樣。」他又透露故事會是個happy ending，其中有一幕他與砵仔糕星人大戰，對他的角色有好大影響：「見到Mia咁堅強而改變咗我自己。」

Mark強調佢個角色唔係變態嘅。(劇集截圖)

點擊下圖逐格睇Mark同歐陽巧瑩喺劇中嘅演出：