【假設性無罪】張慧儀大膽騷Fit爆Body　辦公室玩性玩具突破尺度

由梁漢文、王敏奕和張慧儀主演的ViuTV最新一小時自家製劇集《假設性無罪》在昨晚（3/10）9時半正式首播。劇集以職場性騷擾「羅生門」為題材，無論在視覺上和意識上也非常大膽，不少演員都與對手有大量親熱戲，當中絕對不得不提首次在ViuTV亮相的張慧儀。

飾演單身女強人鄧秀嬅（Yvonne）的張慧儀在戲中甚有膽識，從不介意利用自己女性優勢，使自己的事業更順利。有不少大膽場面的她之前接受訪問時便指自己入行以來從未試過類似角色。雖然她今年已經48歲，但仍然保養得宜，身材不單令人噴血，更充滿風情萬種的熟女魅力。

張慧儀在《假設性無罪》飾演女強人鄧秀樺大騷熟女魅力。（ViuTV《假設性無罪》畫面）

與梁漢文有一夜情 在辦公室玩性玩具

Yvonne是YK（梁漢文 飾）的直屬上司，她於工作上與YK合作無間，而且一直對YK抱有好感，二人以前更有過一夜情，奈何當時YK已有未婚妻，而且他亦未想過與Yvonne一起，可是Yvonne卻一直對YK念念不忘。Yvonne於辦公室的抽屜內放置了一件性玩具，一次她以YK為性幻想對象，一邊與YK通電話，一邊於辦公室享受地使用。完事後，她離開了辦公室一會兒後竟發現性玩具不知所蹤……

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為事業犧牲色相 靠固定「SP」減壓

當年Yvonne與YK初出茅廬，二人於見客時，客戶垂涎Yvonne的美色，並希望與Yvonne到酒店房喝酒。為了能簽到合約，事業心重的Yvonne犧牲色相去游說客戶簽署合約，並着YK趕快預備好合約帶過來簽。事後雖然Yvonne簽不了合約，但在酒精的影響下，她與剛剛趕到的YK發生了性關係。

除了與梁漢文有床戲外，張慧儀更與劇中男角色有不少性感肉博鏡頭。Yvonne一直是一個單身獨立的女性，對於釋放壓力她有自己一套獨有的方法，她有一個固定的性伴侶──Kenji（羅浩晉 飾），二人經常於酒店房見面以滿足自己對性的需求。

點擊下圖觀看Yvonne性感場面：

如果想睇更多張慧儀的大膽畫面，以及王敏奕和梁漢文的辦公室性侵「羅生門」的來龍去脈，記得留意星期一至五晚9時半在ViuTV 99台播出的一小時新劇《假設性無罪》。